　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

食安漏洞？好市多香蕉核桃馬芬驚見「禁用原料」　業者回應了

▲▼好市多內湖店黑色購物節最後一天。（圖／記者蕭筠攝）

▲好市多販售香蕉核桃馬芬驚見禁用原料。（資料圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

食安漏洞？美式賣場好市多（COSTCO）近日遭民眾爆料，其販售的「香蕉核桃馬芬」竟內含早在2018年就宣布全台禁用的「部分氫化植物油」，掀起熱議。對此，業者也急忙做出回應表示，經確認是標示錯誤並隨即下架，也寫信向政府解釋，「產品完全沒問題。」並解釋標錯原因。

一名網友在PTT以「Costco使用已禁用的原料製作麵包」發文表示，近日發現有民眾於臉書社團分享好市多販售的這款「香蕉核桃馬芬」，原料中卻出現「部分氫化植物油」，遭質疑該原料早在2018年就已被禁用，為何還可以在市面上作使用，不少人一看紛紛驚呼「這真的假的」、「太扯了吧」，引發激烈討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，好市多行銷副總經理王友玫稍早作出回應，表示經確認該產品原料出現「部分氫化植物油」是「標示錯誤」，早在前天就已經發現並下架所有產品，也寫信向政府解釋狀況，她強調「產品完全合法沒問題，純粹是標示錯誤。」也解釋標錯原因為其產品已許久未上架，故舊系統尚未更新成分，目前已進行修正並於今日陸續上架。

【你可能也想看】

►不到3年⋯知名黑糖茶飲「全台北剩1門市」　業者回應了
►228連假衝了！麥當勞限時3天送「大麥克買1送1券」　全台僅6000張
►菜單上找不到！麥當勞、摩斯「極神秘銅板漢堡」　30元就能吃到

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
吞避孕藥激戰！人妻嘴狂冒白泡　藥師傻了：那是塞劑
白色「陰莖魚」海底悠游照曝光！網猛歪樓：電池掉旁邊啦
辛龍隔1年燦笑現身《小明星》　電視台回應殘忍真相
1張圖曝台積電連環殺真相！主力割韭菜　GG山頂全「散戶冤魂」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

結婚照出土！最強小三「好漂亮喔」下1句爆擊　她嘆：派來磨練我的

髒手抓肉包「留下超噁五指印」　阿伯：都這樣抓欸！店員1舉動讚爆

食安漏洞？好市多香蕉核桃馬芬驚見「禁用原料」　業者回應了

吞避孕藥激戰！人妻嘴巴「狂冒白泡」嚇傻　藥師一聽尬爆：那是塞劑

一表看懂連假壅塞路段！國5塞到深夜　「這2天」行車時間增7倍

「鳳梨收成期」大陸忽然下進口禁令！農委會祭10億搶救產地價

桃園客運詐領補助！公總「怒討2.3億」　3／1前交還款計畫

聯亞新冠疫苗第二期臨床試驗今起接種！力拼6月獲緊急授權上市

陸稱台灣鳳梨「有害」禁進口　農委會3點怒斥：不實不符貿易規範

「機組員居家檢疫期」擬縮短！林佳龍證實：指揮中心原則上同意

調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁

國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

《全明星2》曹佑寧擲遠全場驚呼「太誇張！」　更高！更遠！更快！男子100m「6人刷新紀錄」

釀4傷！爸酒駕「高速超車」對撞亡 1歲兒死19歲媽懷中...今年剛新婚

Tony曾臉黑撂重話：無法忍受Max了！　隋棠認育兒犯錯…曝他溫暖陪伴影片

超純二哈認證！珠寶店被搶劫　店狗「睡到爆」腳腳動一下敷衍

搬嬰兒車擋道！員警幫指揮交通　女子怒控「讓後車插隊」要求道歉

機車險擦撞！小黃叭一聲嚇到妹　騎士反嗆運將...當街爆拉扯衝突

結婚照出土！最強小三「好漂亮喔」下1句爆擊　她嘆：派來磨練我的

髒手抓肉包「留下超噁五指印」　阿伯：都這樣抓欸！店員1舉動讚爆

食安漏洞？好市多香蕉核桃馬芬驚見「禁用原料」　業者回應了

吞避孕藥激戰！人妻嘴巴「狂冒白泡」嚇傻　藥師一聽尬爆：那是塞劑

一表看懂連假壅塞路段！國5塞到深夜　「這2天」行車時間增7倍

「鳳梨收成期」大陸忽然下進口禁令！農委會祭10億搶救產地價

桃園客運詐領補助！公總「怒討2.3億」　3／1前交還款計畫

聯亞新冠疫苗第二期臨床試驗今起接種！力拼6月獲緊急授權上市

陸稱台灣鳳梨「有害」禁進口　農委會3點怒斥：不實不符貿易規範

「機組員居家檢疫期」擬縮短！林佳龍證實：指揮中心原則上同意

南投下起粉嫩花雨！滿開櫻花樹下野餐太夢幻　還有超萌小鹿陪玩

雞腿淋滿油蔥太銷魂！桃園新加坡海南雞　叻沙拉麵吸飽椰奶超過癮

《紐時》：拜登下令空襲，是為了報復美國人被攻擊

詹姆斯眼中只有總冠軍　戴維斯：他根本不在乎年度MVP

結婚照出土！最強小三「好漂亮喔」下1句爆擊　她嘆：派來磨練我的

奈良鹿餓昏頭！等不到遊客餵食...竟「吃垃圾、追人啃衣服」

《天巡者》陳璽安魔化反圈粉！　吻上邵雨薇甜告白

曾停經高雄港！　港破獲今年最大宗5.68億古柯鹼走私案

27歲當《VOGUE》總編！章凝超狂資歷「多次登封」　吸百萬粉絲成時尚指標

髒手抓肉包「留下超噁五指印」　阿伯：都這樣抓欸！店員1舉動讚爆

16歲男高中生同時讓4妹懷孕！網友嚇傻：真有前途

生活熱門新聞

哪科難讀又沒出路　網齊點1科系

人生重來還會生小孩嗎？網曝真心話：會

珍奶吸一口臭酸　開蓋見火鍋高湯

南一中生求上1夯系　網狂讚：薪水贏電機

7年級生存款破百萬了嗎？　網：嗆我嗆夠了沒！

1天就達標！理科太太募資「破1700萬」賣爆

夫拍A片像著了魔！婆婆嗆媳：我兒就是不愛妳

屎意快衝破肛門　妹子驚見鬼公廁

元宵節12大禁忌！別穿這色條紋衣、做「這事」

加油站打手機「不怕爆炸？」　網打臉：觀念落後

倒春寒！更強冷空氣南下時間曝　連假前變天「雨更多」

好市多樓梯「密集恐懼式」建滿牆　內行人：救你一命

水瓶留意身體！12星座「1週運勢」曝

酸自稱天母人很優越　鄉民曝真相

更多熱門

相關新聞

好市多樓梯「密集恐懼式」建滿牆　內行人：救你一命

好市多樓梯「密集恐懼式」建滿牆　內行人：救你一命

各品牌的大賣場，每到假日都會充滿掃貨的人潮，其中美式賣場好市多，因為經常有新商品在網路上討論引發話題，刺激了不少買氣，不過在臉書社團上，這次引發討論的竟然不是商品，而是一整排「密集恐懼症式」建滿外牆的樓梯。

好市多退貨　櫃台問話...他爆氣　

好市多退貨　櫃台問話...他爆氣　

新店安和夜市「只做到今晚」　當地人跪求：蓋好市多

新店安和夜市「只做到今晚」　當地人跪求：蓋好市多

好市多驚見蒂芬妮綠骨灰罈　婆媽瘋搶

好市多驚見蒂芬妮綠骨灰罈　婆媽瘋搶

房價看不到下修空間？北屯土地翻倍漲　總太董座曝回不去1字頭

房價看不到下修空間？北屯土地翻倍漲　總太董座曝回不去1字頭

關鍵字：

好市多香蕉核桃馬芬部分氫化植物油原料禁用

讀者迴響

熱門新聞

7歲童推路邊鷹架誤觸高壓電！下秒慘成焦屍

快訊／趙小僑小孩沒保住　劉亮佐心痛發聲

頂樓設佛堂！對面教授照強光、擺鬼面具　屋主超崩潰

辛龍身影突現蹤《小明星》！

正妹醫自吸迷姦藥64秒不省人事！實拍昏迷過程太震撼

被提醒衣服拉好！Albee車頭燈掉出

野生羅志祥「西門町街頭掃地」！

最正岳母和女婿坐一起被誤認情侶！女兒看後沉默

55歲的邰智源到底在拚什麼？

蘭潭「鯉魚精抓交替」情侶離奇溺斃　警曝巡邏潛規則

起底鳳梨「高顏值親弟」政大畢業

8年級生比7年級勇敢？網指1關鍵：沒社會化

哪科難讀又沒出路　網齊點1科系

福原愛回日本原因！驚爆拒訪內幕

未婚妻還原謝和弦崩潰始末！

更多

最夯影音

更多
調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁

調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁
國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

《全明星2》曹佑寧擲遠全場驚呼「太誇張！」　更高！更遠！更快！男子100m「6人刷新紀錄」

《全明星2》曹佑寧擲遠全場驚呼「太誇張！」　更高！更遠！更快！男子100m「6人刷新紀錄」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面