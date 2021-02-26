食安漏洞？好市多香蕉核桃馬芬驚見「禁用原料」　業者回應了

▲好市多販售香蕉核桃馬芬驚見禁用原料。（資料圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

食安漏洞？美式賣場好市多（COSTCO）近日遭民眾爆料，其販售的「香蕉核桃馬芬」竟內含早在2018年就宣布全台禁用的「部分氫化植物油」，掀起熱議。對此，業者也急忙做出回應表示，經確認是標示錯誤並隨即下架，也寫信向政府解釋，「產品完全沒問題。」並解釋標錯原因。

一名網友在PTT以「Costco使用已禁用的原料製作麵包」發文表示，近日發現有民眾於臉書社團分享好市多販售的這款「香蕉核桃馬芬」，原料中卻出現「部分氫化植物油」，遭質疑該原料早在2018年就已被禁用，為何還可以在市面上作使用，不少人一看紛紛驚呼「這真的假的」、「太扯了吧」，引發激烈討論。

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對此，好市多行銷副總經理王友玫稍早作出回應，表示經確認該產品原料出現「部分氫化植物油」是「標示錯誤」，早在前天就已經發現並下架所有產品，也寫信向政府解釋狀況，她強調「產品完全合法沒問題，純粹是標示錯誤。」也解釋標錯原因為其產品已許久未上架，故舊系統尚未更新成分，目前已進行修正並於今日陸續上架。

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