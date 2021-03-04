好市多購物袋被連偷2次！3千網友狂+1　最慘苦主：已買第8個

記者黃翊婷／綜合報導

好市多購物袋超容易弄丟？一名網友日前在臉書PO文抱怨，已經在好市多連續遺失兩個購物袋，只是轉身看一下商品就被偷走，真的很無奈。沒想到文章一PO出，竟然引出超多受害者，並紛紛留言表示，「已買第8個」、「我抓到過，當場直接報警」。

▲網友PO文抱怨購物袋被偷。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多商品經驗老實說）

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」PO文，提到他在好市多已經連續弄丟兩個購物袋，都是放在推車上，他只是轉身看個東西，不到幾秒鐘的時間東西就被偷走，只好現場再買一個新的，真的超級無奈。

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沒想到這篇文章一PO出，隨即引出許多有相同經驗的受害者，還有超過3000名網友按讚，大家紛紛留言分享個人的防賊招式，「我都會留一個GPS追蹤器在袋子裡，結果還真的被我抓到過，當場直接報警」、「我在袋子上面用麥克筆寫字，加上好市多有監視器，就沒再被偷過了」。

也有一名網友表示，購物袋之所以會這麼常被別人拿走，有可能那些人以為袋子是免費的，就順手拿了，「我昨天已買了第8個。」對此，原PO也在留言處感謝網友們的建議，「看來今後我應該會在購物袋放警報器，只要陌生人碰到，警報器就會大響，目光就會集中在竊賊身上。」

▼網友推測，可能有民眾誤以為購物袋是免費的。（圖／記者劉維榛攝）