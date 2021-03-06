陳以信獻花未犯黨紀　蔡正元諷葉慶元：記得向蘇貞昌單膝下跪

▲前國民黨立委蔡正元。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委陳以信5日「議場獻花」引發部分藍營人士不滿後，兩度致歉並表示願赴考紀會說明，不過國民黨考紀會主委葉慶元認為陳以信不僅未犯黨紀，反而更顯得國民黨多元。對此，昨日才發文斥責陳以信的前立委蔡正元，6日改諷刺葉慶元可代表國民黨中央向行政院長蘇貞昌獻花，且記得單膝下跪，這樣可使國民黨更溫情。

陳以信為表達對國家入境檢疫隔離措施的高度肯定，5日在立法院質詢時，向蘇貞昌及衛福部長陳時中獻上花束，讓蔡正元等藍營部分人士不滿，痛批陳以信噁心，該被開除黨籍，而陳以信則2度道歉，並表示願赴考紀會說明。

不過葉慶元6日表示，昨晚聽聞陳以信解釋源由後，已向對方說沒有黨紀問題，黨中央沒規定不能獻花，陳以信的行為反而顯得國民黨很多元，有的人比較溫情，有的則較嚴厲，這其實是「Non-issue」。

對於葉慶元的說法，蔡正元在臉書諷刺，葉慶元可再更溫情一點，星期一就代表國民黨中央去行政院向蘇貞昌獻花，且要記得單膝下跪，這樣一定可以使國民黨更多元，也可以使國民黨更溫情。

至於為何如此氣氛，蔡正元說明，「國民黨中央也可以換個角度想，如果今天國民黨執政，有民進黨立委在總質詢，向閣揆江宜樺獻花，並多送一束花請轉交給馬英九，感謝馬政府幫忙南部鳳梨產區，開拓大陸市場，這樣子的民進黨立委，會有什麼下場？」