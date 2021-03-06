首辦新南向冬令營　林飛帆對新住民招手：歡迎加入民進黨

▲民進黨副秘書長林飛帆出席民進黨「新南向在台灣」冬令營。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨國際事務部首次舉辦針對新住民二代、在台僑生的「2021新南向在台灣冬令營」，共有20多位新住民二代學生與僑生參與，涵蓋越南、印尼、馬來西亞、巴基斯坦等多國背景。副秘書長林飛帆致詞時提到，更多具新南向國家背景的年輕人投入民進黨，帶來更多不一樣的視角，以拓展台灣與周邊國家的關係。

「2021新南向在台灣冬令營」6日舉辦開幕式，林飛帆致詞提到，蔡政致力於推動新南向政策及多元文化教育。這次民進黨藉冬令營，希望讓參與學員了解台灣與東南亞及南亞國家交流的歷史，對政府政策有更明朗的了解、並期待學員對政策不足處提出建議。更希望這次能帶領大家體驗台灣這塊土地的包容性及本土文化，培養台灣與新南向國家間更緊密的關係。

林飛帆說，台灣一路走來，歷經從威權到民主的種種困難，台灣在東亞和東南亞區域中是一個重要的民主國家，而且，我們不只是民主國家，更是一個多元文化的國家。強韌的民主代表不只是民選的公正性，更含有如何讓來自不同背景的朋友在臺灣也能自在生活的文化內涵。

林飛帆也提及，目前民進黨國際部同仁已擁有英文、日文、德文、法文、俄文等語言能力及海外經驗，但他仍期待更多具新南向國家背景的年輕人投入民進黨，帶來更多不一樣的視角，以拓展臺灣與周邊國家的關係。

民進黨發言人暨國際部副主任謝佩芬表示，民進黨過去多次舉辦「民主之路夏令營」，提供在台外籍生深度認識台灣民主進展的機會，皆獲好評。此次為民進黨首度針對具有新南向國家背景的學生舉辦營隊，由於參與學員皆與新南向國家有淵源、具雙母語優勢與多元文化背景，是台灣未來重要的國際人才。

為此，民進黨國際部特別邀請橫跨外交、政治、歷史、心理等領域的堅強師資授課，講師包括立法委員及國際部主任羅致政、政大東亞所楊昊教授、台大心理學系退休教授黃囇莉、聯經出版社總編輯涂豐恩、東南亞國家駐台外交人員、經貿談判人員等。

謝佩芬說，本營隊報名踴躍，但因疫情關係，不得不縮小規模辦理，兩天一夜的營隊中，也會嚴格要求所有參與者遵守防疫規範，期待所有人在安全的環境下，共同深化台灣與具新南向國家背景青年的連結。