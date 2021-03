直擊廢墟養老院　他驚見詭異黑影！重看影片突聽見「女孩聲」嚇爆

▲英國2名男子進入廢棄照護之家,發現詭異人影還聽到小女孩聲音。紅圈處為黑影。(圖/翻攝自YouTube)

記者詹雅婷/綜合報導

英國利物浦一間照護之家2015年結束營運後廢棄,迄今時隔多年,2名男子決定闖入屋內一探究竟。只不過,就在他們進入屋內準備爬樓梯時,突然發現樓上有個怪異黑色身影注視著他們,接著迅速離去。

太陽報報導,這間養老院名為莫斯利莊園照護之家(Mossley Manor Care Home),先前爆發一連串醜聞風波,包括僱用罪犯、入住住民超過1個月沒有洗澡等,最終在2015年結束營運廢棄至今。來自南約克夏的麥特納丁(Matt Nadin)及安迪湯普森(Andy Thompson)決定進入屋內探險,但卻驚覺他們的一舉一動似乎被盯上。

依據影片,建物內部的白色牆面早已殘破不堪,地面隨處可見殘渣碎屑,窗戶破裂。正當麥特納丁、安迪湯普森準備爬上一處樓梯前往最高樓層時,突然發現上方有個詭異身影往下俯視他們,儘管事後上去查看,但對方早已迅速離去。

