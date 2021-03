菲利普親王「心臟手術成功」！　白金漢宮證實：繼續住院休養

▲英國菲利普親王(Prince Philip)。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合報導

根據英國《天空新聞》最新消息,女王夫婿菲利普親王(Prince Philip)已經接受一場「成功手術」,治療先前就存在的心臟疾病。

白金漢宮證實消息時表示,菲利普親王「將繼續留在醫院幾天,接受治療、休養與復原」。

99歲的菲立普親王2月16日晚間不適送醫,之後被證實因感染正在接受治療。他住院13天後,轉至倫敦聖巴多羅買醫院(St Bartholomew's Hospital)至今。

Update from Buckingham Palace on Prince Philip - 99 year old had “a successful procedure” yesterday for a pre-existing heart condition. He’ll remain in hospital for a number of days to rest & recuperate @7NewsAustralia pic.twitter.com/LoHYjJIly8