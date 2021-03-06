驚悚影片曝！宜蘭休旅車衝撞三貼機車　2小孩「飛1F高」腿骨折送醫

記者游芳男、陳韻如／宜蘭報導

宜蘭礁溪5日晚間發生一起嚴重車禍！一輛休旅車行經中山路二段時與一輛轎車發生碰撞，接著又逆向撞上一輛3貼機車，導致機車上2名小孩當場噴飛，透過監視器畫面可以看到，其中一名小孩甚至噴飛將近一樓高，隨後跌落一旁騎樓，畫面相當驚悚。警方獲報趕抵現場，緊急將機車騎士以及2名小孩送醫，所幸均無生命危險。

▲宜蘭休旅車逆向暴衝，先撞上一輛轎車後，載衝撞三貼機車。（圖／記者游芳男翻攝）

據悉，事發當時，林姓駕駛開著白色休旅車沿著中山路二段南往北行駛，但行經事故路段時，卻突然失控逆向爆衝，先是撞上一名高姓駕駛所開的轎車後，接著撞上許姓騎士的三貼機車。

▲▼機車上2名小孩當場噴飛，跌進一旁騎樓。（圖／記者游芳男翻攝）

透過畫面可以看到，碰撞當下2名小孩（國一生及小六生）遭撞飛，其中一名甚至噴飛將近1樓高，接著重摔進一旁騎樓痛苦掙扎。警方獲報趕抵現場，發現許姓騎士頭部、左側大腿受傷，而2名小孩腿部開放性骨折，緊急將人送醫救治，所幸皆無生命危險。

這起車禍還波及了停在路旁的1輛轎車、2輛機車及1輛腳踏車，而林男並無酒駕情事，至於詳細的車禍原因，仍有待進一步調查釐清。

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