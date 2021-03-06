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莊凌芸母校10樓墜亡：不滿生活差異大　檢警下午相驗遺體

▲▼聲林出道莊凌芸專訪。（圖／記者張一中攝）
▲莊凌芸在5日返回校園，竟從10樓墜下輕生，檢警也將於6日下午相驗莊女遺體。（圖／記者張一中攝）

記者邱中岳／台北報導

北市某私立學校驚傳校友墜樓輕生，墜樓身亡的女校友證實就是女歌手莊凌芸，莊從母校10樓走廊墜樓輕生，最後一通電話打給男友表達輕生念頭，掛完電話卻發生憾事，歷經2個小時搶救後，仍宣告不治，得年22歲，檢警也將於6日相驗莊女遺體。

警方調查，22歲的莊凌芸5日下午3時許，先前往母校找老師聊天，但過沒多久就被人發現倒臥校園操場，調查發現，莊從母校10樓走廊墜樓輕生，警消緊急送往國泰醫院搶救後仍宣告不治，父親獲悉到場表示不清楚女兒為何輕生。

警方勘查現場，發現她的隨身包包留在一旁，包包內有張「感謝家人」的小字條。而她的手機，最後通聯是與男朋友的通話，男友表示，女友當時透露，姊姊懷孕搬回娘家，家裡生活空間不佳，且生活習慣也不同，並透露輕生念頭。

據悉，莊女的父母離異，平常與姊姊父親同住，但姊姊原本已經嫁人離開家裡，因近期懷孕才返回娘家，遺體目前暫時冰存在國泰醫院，也將於6日上午移往殯儀館，並在下午與檢警會同相驗。

22歲的莊凌芸在18歲時參加歌唱比賽，從3千人海選一路闖到賽季中後段。她在節目上選擇「斑馬」作為代表自己的動物，並演唱潘美辰《我想有個家》PK瀨上麻里奈，獲得晉級。

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