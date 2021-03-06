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小學班導「用腳踢筆」讓小孩撿　還在聯絡簿嗆家長：好啊！歡迎！

▲▼ 小學班導用聯絡簿嗆家長 。（圖／翻攝自抱怨公社）

▲小學班導用聯絡簿嗆家長 。（圖／翻攝自臉書／爆怨公社）

記者蔡儀潔／綜合報導

老師對學生的言傳身教非常重要，但一名家長5日透露，小學班導不僅用腳將地上的筆踢到孩子座位前，要求兒子撿起，而且口出惡言「你們家又髒又亂，當你們家的神明一定很衰」。該名家長透過聯絡簿反映，反倒被對方嗆聲，令他相當不滿。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，稱該名班導師3日當天發現兒子座位地上有筆，下秒竟用腳踢到孩子座位前，要求他撿起，「撿筆的方式很多種，為什麼老師可以用最無腦的方法。」

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對此原PO向校方陳述事情經過，不料教師4日趁著孩子放學時，到校門口找他理論，解釋說「我不是用踢的，是用腳撥！」，甚至用威脅語氣問小孩「我是用踢的嗎？我是用踢的嗎？」，當場把安親班老師與孩子都嚇到。原PO當時懇求「不要再弄他（兒子）」，但沒想到5日當天，該名班導在全班同學面前說他「在校門口罵老師」。

種種事件讓原PO相當不滿，指該名教師先前就有過多次羞辱、言語不當且人身攻擊的紀錄，他出示聯絡簿照片，稱今年1月19日聽聞孩子在學校被老師罵「你們家又髒又亂，當你們家的神明一定很衰」。

對此原PO表明要到學校找老師，不料竟被反嗆「嚴重曲解」、「斷章取義」，對方還寫下「好啊！歡迎！」。

原PO認為，該名班導明顯不適任，且針對性的對待小朋友，為「何校方不停權調查，我的小孩還要繼續上課，這位老師還要繼續教課，校方任由老師繼續的羞辱我或其他孩子！教育部對不適任的老師真的都沒辦法嗎？」原PO稱目前已經找了議員與市民服務熱線1999處理中。

貼文發出後引發熱議，網友紛紛怒批「這種回答感覺真的很糟」、「這老師也太有事，根本故意挑釁」、「真的很誇張 就算再不喜歡的小朋友也不能這樣吧」、「這老師很明顯沒有耐心」。不過也有人指出，「我覺得不能聽單方面說法倒是真的。」

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