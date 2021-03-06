不剝蝦狂補妝！女要「曖昧男」付390元　友1圖「神反擊」公主病

▲男網友和友人們聚餐，其中一名男性友人待著曖昧對象出席。（示意圖／pixabay）

記者陳怡靜／綜合報導

日前一名男網友和友人聚會吃飯，其中有名男性友人帶曖昧對象出席，席間女方不但不肯動手剝蝦、甚至拼命照鏡子補妝，更令人傻眼的是，結帳時還堅持要男方付錢，理所當然地說，「這你應該要出吧，你找我來的欸！」，男網友看不下微笑給「教訓」，結局也被眾人讚爆。

情侶或曖昧對象吃飯時，費用該由一方買單還是AA制，這類議題總是爭論不休。原PO在Dcard表示，日前他和7名友人吃飯，共有3男2女、一對情侶和他自己。成員中，有一對正在曖昧中的男女，原PO和男方是朋友，與女方並不熟識，不過她的種種行徑，讓所有人狂搖頭，「剝蝦子要男生動手才要吃，飲料要男生先喝喝看甜不甜，在吃飯中拿鏡子補妝。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲女子不願主動剝蝦，要等男生替她剝好才肯吃。（示意圖／取自pixabay）

原PO直言，這些其實都不關他的事，他和情侶檔三人，一邊吃飯一邊看戲，觀察女子的一舉一動，「那位女孩，不僅在飯局中向我演示了公主病最佳範例，也在飯局中用蜜粉在臉頰上拍出了空汙。」

令人傻眼的是，就在飯局尾聲要結帳時，大家事先說好AA制，但女生卻執意要男方替她付390元，當下她一邊補唇膏一邊說理所當然地說，「這你應該要出吧，你找我來的欸！」男方表示錢帶不夠，她當場變臉質問，「你連390元都沒有？」男子立刻說要去領錢，這時原PO忍不住脫口：「領什麼錢？誰吃的就誰付，有這麼難嗎？」

一旁的情侶見狀試圖勸架，原PO帶著微笑對女子說：「妳繼續這態度跟我朋友講話，我絕對婊爛妳的臉！」最後女子不甘情願的掏出500元，淡淡的說了一句「不用找了」，原PO則笑說會幫忙將多餘的錢捐出去。

▼原PO在Dcard分享公主病案例。（圖／翻攝自Dcard）

事後，女子私訊原PO直言自己遭到冒犯，原PO先是有禮貌道歉，隨即話鋒一轉，傳了一張《史瑞克》中「費歐娜公主」的照片給對方，還附上一句，「她也是公主，在史瑞克裡面」，女方看完後冷言回「不好笑」，原PO立刻反擊「這無關好不好笑，關於你有沒有慧根」。最後原PO透露，友人已放生這名女子。

貼文曝光後，馬上掀起網友熱議，「這結局真的是太爽了」、「對這種人不用手下留情」、「還好工具男脫離了」、「公主病真的沒救了」。