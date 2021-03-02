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無聊撩一下…5星座「很會搞曖昧」！網怒點名雙子：莫名消失超無言

渣男示意圖,滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲有些星座不喜歡被戀愛框架綁住，搞起曖昧倒是得心應手。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

「曖昧讓人受盡委屈～」許多人沉浸其中無法自拔！占星YouTuber《安德魯的賤聲房》指出，在這曖昧比戀愛還氾濫的年代，雙方可能因缺乏火花，或是還在等待更進一步的表示而衍生出來的階段，它像雙面刃讓人又愛又恨。他也分享5星座比起談戀愛，更喜歡曖昧，有受害網友看完怒點名：「在網上認識雙子聊了2天，後面莫名消失，超無言」。

安德魯分析比起談戀愛，更享受曖昧的5大星座（參考太陽和金星）：

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1.射手座
射手喜歡搞曖昧，卻也容易引火自焚！還沒確定自己的感覺或還在騎驢找馬時，氣氛一來就愛打打鬧鬧，卻也非常容易陷入其中，一不小心就暈船。平時表現出來不正經的玩笑或是曖昧舉動，一開始容易讓你感覺只是在玩，直到經過相處了解後射手才發現自己墜入愛河，想要表白反而讓人大吃一驚。

射手的曖昧期不會太長，一旦確認自己心意，就會認真投入，因此你要懂得分辨射手的曖昧裡有幾分認真。

2.雙子座
喜歡尋求新鮮事物的雙子座，搞曖昧都只是當下無聊，撩一下感覺很有趣，若真的對你有好感，才不會用膚淺曖昧和你相處。別看表面嘻嘻哈哈的雙子，內心其實容易空虛寂寞，靠著聊天搞曖昧填補內心的空虛，但有時聊著聊著就這麼聊出感情了，自己或許覺得沒什麼，卻常讓對方產生遐想和誤會而掉入感情漩渦裡。

因此若發現雙子和你聊天聊很久，或感覺對你已產生曖昧情愫，內心要懂得區分，是因為無聊寂寞還是真的對你有興趣？在他/她未做出承諾前，請不要看得太認真。

無聊撩一下…5星座「很會搞曖昧」！網怒點名雙子：超無言。（圖／截自安德魯的賤聲房YouTube）

3.水瓶座
被認為「有點博愛」的水瓶座，搞曖昧只是逢場作戲罷了，不喜歡被愛情所框架，態度開放無限制，只要水瓶願意都超級能聊，只要稍微釋出好感、甚至舉動有些曖昧，就算水瓶不喜歡你還是會給予相同回應，就怕直接拒絕場面尷尬，還會給人留下沒禮貌、擺架子的印象。有時水瓶聊天尺度意外很寬，愛講幹話也是一流，已經給人曖昧感覺自己仍渾然不知。

4.獅子座
希望被重視的獅子座很享受曖昧的感覺，希望能與很多人保有「良好關係」！但心中明白自己要的是什麼，只要出現曖昧對象，會將其歸類於「單純曖昧」，不會太認真，尤其當受盡眾人愛戴，獅子會覺得自己身價很高，享受這份虛榮感。若獅子知道你喜歡他/她，就算對你沒感覺，只要不會太討厭，就不會拒絕曖昧。

無聊撩一下…5星座「很會搞曖昧」！網怒點名雙子：超無言。（圖／截自安德魯的賤聲房YouTube）

5.雙魚座
愛與曖昧搞不清楚的雙魚座，被歸類於「功能性情人」，會在不同的人身上找到自己喜歡的戀愛氛圍，加上本身不太會拒絕人的個性，在感情中模稜兩可，搞不懂想要什麼、不要什麼。雙魚在還沒交出真心前，會出現「人人好」的現象，所以常在不知不覺中和人搞曖昧，一般不會太久，若發現和你相處不來，抽離的速度也會很快。

安德魯認為，初期的曖昧令人期待，既刺激又神秘，若碰到喜歡曖昧的人，或者是感情曖昧期超長者，容易讓人頭痛。有些人長時間喜歡搞曖昧，不進入正式的交往關係，很大的原因是沒有壓力、沒有承諾、不需要負責，若你碰到這種人，還是早早遠離，否則最後傷心難過的絕對會是自己。

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