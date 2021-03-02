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台東縣228連假旅遊人次27萬　較去年少14趴...小野柳最熱門

▲228連續假期台東縣旅遊人次較去年下降一成。（圖／記者楊漢聲攝）

▲228連續假期台東縣旅遊人次較去年下降一成。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

根據台東縣政府統計，今年228連續假期旅遊人次約27萬人次，與去年228連假相比減少約14.63%，交通車流量8.2萬車次較去年同期9.8萬車次減少約1.7萬，旅宿業住房率達7成，整體觀光產值估算約5.9億元。

台東縣府交通及觀光發展處長余明勳表示，繼春節連假後，228連假仍受到疫情影響，加上今年春節至228連假相隔時間短，旅遊人次減少約1成，希望疫情早日舒緩，讓民眾可以安心出遊。

台東縣政府交通及觀光發展處表示， 110年228連假統計台東入轄的交通車流量約8.2萬車次較去年同期9.8萬車次減少約1.7萬車次，旅遊人次(整體交通入轄人次)約27萬人次，較去年的31萬人次減少約14.63%。旅宿業平均住房率達7成，整體觀光產值估算約5.9億元臺幣。主要景點遊客統計約13.3萬人次，各景點遊客人次最多的前五名分別為：小野柳、伯朗大道及大坡池、知本溫泉、水往上流及鹿野高台。

余明勳指出，台東縣去年拿下旅遊業者Expedia智遊網評比最受台灣旅客喜愛的十大國旅城市第1名，以及在全球線上訂房品牌Booking.com「Traveller Review Award 2021」評比「全球最好客目的地」第1名，更以高達62.02%的觀光旅館全年平均住房率，位居全國第1。台東縣落實各項防疫措施，至今維持零確診、零感染，且台東地廣人稀、戶外景點多，接下來的3、4月份正是適合到台東旅遊及運動的季節，歡迎民眾在連假以外的時間到臺東享受大自然的洗禮，體驗慢經濟下的慢生活！

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