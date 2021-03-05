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民宿業者開路「毀掉千年遺址」！陶片碎一地　文史工作者心痛

▲▼嶺頂遺址內一景。（圖／翻攝自文化部／台灣史前館助理研究員葉長庚）

▲嶺頂遺址內一景。（圖／翻攝自文化部「台灣大百科全書」／台灣史前館助理研究員葉長庚）

記者柯沛辰／綜合報導

花蓮縣一名民宿業者私自開挖、拓寬道路，破壞距今4500至2000年前的嶺頂遺址，導致原先覆蓋在沙丘內的文化層裸露，不僅千年陶片、石器散落一地，連林班地上的珍貴林木也遭剷除。文史工作者得知後相當痛心，花蓮縣文化局也緊急搶救，但地主大聲喊冤，稱根本不知道這裡是列冊遺址。

「嶺頂遺址」屬於東部繩紋紅陶文化與花岡山文化，保存距今約4500年至2000年前文物，地點位在花蓮溪出海口南岸旁的緩坡沙丘地，2007年被花蓮縣政府公告列冊，受資產保存法保護，加上位處山坡地，有任何開發行為都要向壽豐鄉公所申請，經相關單位現勘，才能評估是否開發。

不過，一名民宿業者（地主）疑似貪圖方便，心想施工面積不大，未經申請即動工，最終拓出了一條3公尺寬、長度100公尺的道路。文化局巡查員發現後雖立即制止，但道路已經完工，不僅遺址的文化層「被迫出土」，千年陶片、石器更散落一地，遭受風吹日曬。

對此，民宿業者喊冤，稱遺址沒有設立告示牌，一般老百姓根本不知道，加上現場凌亂，他才鋪路整理。不過，花蓮縣文化局指出，地主未經申請就大肆開挖，當然不知道此處是敏感地帶，甚至是列冊遺址。

花蓮縣文化局獲報後，2月下旬已邀請專家、學者及壽豐鄉公所到場現勘，除了立即啟動緊急保護措施、測繪記錄遭破壞位置，也在土壤表面施作植被，避免文化層因雨水流失，目前現場已經拉起封鎖線，後續也將做告示牌標示遺跡位置、說明背景。

另外，由於該遺址也是林務局列管的林班地，上頭的七里香、黃槿等70多株珍貴林木遭業者挖除。花蓮林區管理處將協同警方追究違法行為，並依《森林法》第9條對實際開挖行為人開罰。至於未申請既動工部分，鄉公所及縣文化局將介入調查、追究，輔導地主共同守護遺址。

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