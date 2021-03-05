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林鶴明揭江啟臣連任3策略：為個人政治生涯　把公投綁主席選舉

▲▼林鶴明、卓榮泰。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲林鶴明。（圖／資料照）

記者陶本和／台北報導

民進黨副秘書長林鶴明5日在臉書發文，揭露國民黨主席江啟臣力拼連任的三策略，分別是：搶聲量、綁公投、造王者。他認為，今年公投沒有綁大選，但江啟臣為了他個人政治生涯，把公投綁了黨主席選舉，「你有聽過江啟臣講過他的能源政策嗎？」

林鶴明指出，江啟臣擔任主席以來，應該要團結國民黨，這是黨主席的基本功，本來大家也都寄予厚望，但看到最近國民黨團內鬨的情形，可以問問國會助理就知道，他們是如何看待這位主席的能力。

接著，林鶴明說，江啟臣本來想要推動改革九案共識，但最後也不了了之，證明他的實力不足，很難改變國民黨的結構，所以她現在也不打算真的改變黨的結構問題，養一批網路黨工，試圖搶下網路空戰灘頭堡，「這戰略很簡單，有話題有聲量就搶，把黨主席當成名嘴，每天拼命發文搶話題」。

另外，在「白藍合」方面，林鶴明表示，江啟臣顯然沒有跟黨內其他同志討論過，連自己黨的秘書長都不爽，真的是開黨第一人，想要消費柯文哲，卻被柯文哲佔盡便宜，最後還拿聲量跟黨內辯護。

其次，有關公投議題，林鶴明認為，今年公投沒有綁大選，但江啟臣為了個人政治生涯，把公投綁了黨主席選舉，「其實不只綁公投，一堆政治性罷免案也都是江啟臣用來綁架主席選舉的策略」。

林鶴明指出，江啟臣透過不斷動員激化基本教義派，不論後果只論效果，「你有聽過江啟臣講過他的能源政策嗎？沒有，因為不關他的事情。他不是要選總統的人，他對於國家未來宏觀的整體能源政策也沒有看法，反正他不用負責」。

他認為，江啟臣也不會告訴大家非核家園、三接天然氣發電的關係，因為對他來說，台灣的能源是什麼根本不重要，江啟臣選主席的能源不要斷才要緊。

最後，林鶴明指出，江啟臣唯一比較有戰略觀的，是他表示自己不選2024，但他願意當造王者，幫助別人勝選，「這種說法叫做懸崖上的玫瑰，看起來很美想要摘，但摘的人死得快」。

林鶴明表示，這根本是假議題，但江啟臣拿這朵懸崖上的玫瑰做無本生意，賣得是誰？看誰挺他就知道了。他強調，台灣政壇要稱王者，唯有自己披荊斬棘，關關難過關關過，才能獲得人民的認同與支持。

林鶴明表示，李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文，那一個不是靠自己拚出來的，「江啟臣這句造王者，不說就算了，說了就是擺明的政治交換，想看看有沒有哪個王者可以造就他這個主席不要被換掉」。

▼國民黨黨主席江啟臣。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼國民黨青年黨部2/3邀請黨主席江啟臣、副秘書長柯志恩、OURS都市改革組織秘書長彭揚凱與青年黨員何元楷，共同召開「民主紮根」計畫記者會。（圖／記者湯興漢攝）

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