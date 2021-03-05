朱立倫批政府「還在拖」　未討論今年勞保701億虧損危機

▲針對勞保破產議題，朱立倫5日發文批評，「蔡政府還在拖」。（圖／翻攝自Facebook／朱立倫）

記者蘇晏男／台北報導

勞保基金2026年面臨破產危機，但改革速度卻好像比軍公教慢，行政院長蘇貞昌5日表示，勞保絕對不會倒，政府努力經營，不過目前沒有做這方面討論。對此，前新北市長朱立倫批評，勞保快破產，但蔡政府還在拖。

蘇貞昌5日上午受訪時表示，政府沒倒，勞保絕對不會倒，「我們也看到政府努力經營，有各方面獲益，我們也知道勞保確實在整體上必須面對，所以收集各方意見，目前沒有做這方面討論。」

對此，朱立倫在臉書批評，「勞保快破產，蔡政府還在拖！」今天有政委坦言勞保破產的危機非常迫切，外界都很關心何時推動勞保改革，然而蘇貞昌卻冷冷地回了一句「目前沒討倫」，似乎事不關己。

朱立倫表示，他一再提醒「去年勞保收支逆差翻倍！」勞保收支連續四年呈現逆差，支出大於收入，去年短少達485.7億元，是前年218億的兩倍多；今年預計短差達701億元。

他指出，總統蔡英文上任就喊出年金改革，並說「勞工朋友是我心中最軟的一塊」、「現在不做，馬上會後悔。」但對於即將在4年後破產的勞保年金繼續擺爛，對勞工朋友退休金，毫不關心。

朱立倫再批，蔡英文不能因為勞保年金破產的時程不在她任內，就繼續擺爛。「為了勞工朋友，我們再一次力勸蔡政府趕快行動，在野黨應該堅定地保障勞工朋友退休的安全！」

其他人也看了這些...

►「狂吃18個月鳳梨才能消化中國封殺」 馬文君憂：熱情能持續多久

►蔡英文稱台灣鳳梨外銷澳洲 羅智強：只是果乾...

►民進黨社運部揪團買鳳梨 27家企業社團響應認購60公噸

更多熱門新聞...

►挺農民！「日吞18公斤鳳梨連2周」 黃創夏認失言：我錯了！

►李正皓神比喻：中國當北風「美國當太陽」 美日港澳全挺台灣鳳梨

►萊豬、鳳梨、藻礁... 黃子哲：「討厭民進黨」感覺回來了



►振興一下我們的美麗