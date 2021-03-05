共生蓮盆小確幸毀了　魚遭竊長輩傷心...警揪「長腿賊」全家驚呆

記者林悅／台南報導

台南永康地方臉書社團有網友貼文反應「門口魚盆的魚遭竊」，長輩相當傷心，永康警分局網路巡邏發現後，主動聯繫當事人並調查偵辦，沒想到調閱影像追查竊嫌，竟發現竊嫌竟是1隻「白鷺鷥」，真相大白後，當事人也備感不可思議，對於警方積極偵查迅速釐清相當感激。

▲網友PO文指「門口魚盆的魚遭竊」，長輩相當傷心，永康警分局調閱影像追查竊嫌，竟發現竊嫌竟是1隻「白鷺鷥」。（圖／翻攝臉書永康大小事，下同）

臉書永康大小事社團，有網友在3日晚上8時貼出一篇「勸世文」，表示難以想像住家前蓮花盆內的魚，由婆婆精心照料，將魚養的肥肥胖胖，竟在光天化日下被撈光，部分蓮花還被弄死，偷魚的人很過分，呼籲民眾小心。

永康分局網路巡邏發現後，雖然尚未接獲被害人報案，警方仍不敢大意，主動聯繫貼文者，並請對方到永康派出所協助警方調查「偷魚賊」。

永康派出所員警根據當事人所述時間，調閱附近監視畫面，發現有1隻「白鷺鷥」經過，跳躍式跳至蓮花盆旁，攪動水盆蓮花，並對盆內啄了數下，過程中疑似受到行經車輛驚嚇後飛走，無其他可疑人士經過。

員警向當事人家屬說明澄清後，並秀出這段監視影片，沒想到「凶手」竟是一隻鳥，當事人也更新文章，感謝警方積極作為，並說出「真兇」身分，讓網友笑稱，「這裡生態不錯！」並說：「兇手是白鷺鷥（確定不在這個社團，在鳥社團裡，怕再養之後，白鷺鷥們好康到相報~謝謝大家關心）。

永康分局警方鼓勵民眾裝設監視器，可協助警方維護治安，遇有疑似竊盜案件，應報案讓警方調查釐清。

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