民眾祭祖「南都福座」拒停車　業者稱防疫設限遭批：毫無公告

▲南都福座寶塔停車場空蕩蕩，僅有汽車停放，卻不讓機車停放，民眾質疑有「階級歧視」之嫌，業者回應說因防疫才暫停開放停車場。（圖／讀者提供，下同）

記者林悅／台南報導

有民眾指控騎車前往南區新都路「南都福座」寶塔欲祭拜先人，大門保全不讓她進入寶塔內停車場停車，揮手叫她去對面路旁停車，陳女表示機車要停外面，停車場卻讓汽車停？讓人有「階級歧視」負面觀感，南都福座都段姓主管指出，因防疫的關係，停車場暫禁民眾停車，除非是「進塔」需求，否則一律改在外面停車。

陳姓民眾指控，之前2次她騎車前往「南都福座」寶塔祭拜先人時，在大門口即被保全人員擋下不讓她機車進入停車場停車，反而叫她去外面道路邊停車，她覺得很納悶，停車場就是要讓客戶停車用的，為何不能停進停車場，但保全人員態度還不錯，所以也就算了，乖乖停在馬路邊。

陳女說，5日上午她騎機再度前往「南都福座」寶塔欲祭拜先人，但在門口第3度被保全人員擋下來，不准她進入停車場停車，保全人員揮手叫她到外面路道旁停車，她看到「南都福座」寶塔內停車場空空蕩蕩，卻不准客戶停車，卻叫客戶停在馬路旁，是否要保留停車場讓開車的人停車？這種作法實在不合理，她質疑開車的人才夠格停車，騎車的人不能停車，疑有「階級歧視」之嫌。

對此「南都福座」寶塔段姓主管回應說明表示，因防疫期間避免人潮群聚，及搭棚在廣場供民眾在外祭拜，所以他們的停車場暫時禁止停車，他們有租用旁邊一塊市府土地，作為臨時停車場，讓到寶塔祭拜的民眾停車使用，他們一視同仁，汽車及機車都是要求停放在外面，除非是當天要「進塔」的喪家，因辦理禮儀需要，才會准許車輛駛入寶塔內廣場停放，否則都是請民眾在外面停車，並非有「階級歧視」，請民眾見諒。

陳女對此表示，業者所言，現場保全人員均未說明，也未請她到業者所指的停車場停車，現場也未見業者之相關公告，且她到櫃台詢問停車場禁停理由時，櫃台人員也未說明。陳女認為，業者表示為防疫需求而禁止使用寶塔內停車場，且不分汽機車一視同仁，停放業者租用土地免費停車，這作法她沒有意見，但是否應在現場公告，在民眾有疑義時，保全人員或櫃台人員，也應妥適說明，讓民眾了解，這才是應有的服務態度！

養出水潤、零細紋嫩肌