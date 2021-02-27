才10點16分「卻扯蓋10:31」　車主氣炸！網神邏輯嗆計較...結局吃癟了

▲發現超蓋章，可向相關單位申訴！（示意圖／記者張一中攝）



網搜小組／劉維榛報導

收到停車單，務必看清楚收費時間！一名男車主抱怨，最近在路邊停車，停不到1小時，收費員卻多蓋一格印章，等於要多繳15元，雖然是小錢，但平白無故被多收錢，讓原PO難以接受。更傻眼的是，文章貼出後，不少網友認為他反應過度「不用那麼計較啦！」所幸結局神展開，酸民都閉嘴了。



一名男網友在臉書公開社團《新竹大小事》透露，今（27）日早上9點30分在關新路停車，停了一會兒準備離開時，竟發現開單員搭乘時光機，到了未來先蓋章，讓原PO當場看傻眼。

照片可見，印章已蓋到第3格，車費來到45元，然而時間根本未到，「現在才10點16分，已經給我蓋10：31分是怎樣」，氣得原PO求助，「請問如何申訴？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，一派網友卻神邏輯，認為原PO為小錢計繳，「請問一下傳這個文章有什麼意義嗎？15元對您來說很貴嗎？中油漲價加個油都不只15元」、「你可以坐在車上等到10:31在走，停好停滿」、「本來就要付費啊；最好停不用錢的最好啊」、「這很正常啊！不滿半小時以半小時計算」。

▲相關單位致歉處理！（圖／翻攝新竹大小事）

另一派網友則力挺原PO，「明明是開單員的錯，有些開單員就是偷懶，看時間差不多先蓋章了，卻變成車主愛計較？」「奇怪了，一點點交通違規就一堆人在砲，違規就是違規，怎麼收費員違規反而一堆人護航說不要計較？」「要依照上面的時間才可以蓋章」、「從來沒注意過，以後要仔細看了」、「直接拿去公司了，因為我曾經也是抄表員」。

不久後，原PO更新後續狀況，指出官方已主動聯繫，系統端已更30元，但車主需至超商補印繳費單，「該事件為巡管員作業疏失，我們會進行改善，加強教育訓練」。原PO也感謝網友關心，「也希望各位能藉此事件了解正確停車的計算方式！」

▼也有苦主遇到類似狀況！（圖／翻攝新竹大小事）

