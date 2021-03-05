台灣驗出候鳥染H5N8新型禽流感！俄國2月通報首起傳人案例

▲防疫人員至禽集籠場區環境監測採樣，並派出消毒防疫車至野鳥聚集區域加強消毒。（圖／新北市動保處提供，下同）



記者羅婉庭／新北報導

繼俄羅斯於2月發現全球首例H5N8禽流感傳人病例後，台灣驗出2例候鳥驗出H5N8高病原性禽流感案例。對此，新北市動保處5日表示，養禽業者及屠宰場從業人員提高警覺，加強自我健康管理預防措施及生物安全防護工作，不得掉以輕心。

動保處表示，去年H5N8禽流感病毒再度爆發席捲全球養禽產業，H5N8以往僅在禽鳥間傳播，不會傳染人，但今年2月21日俄羅斯卻發現有傳染人病例。台灣目前已有2例候鳥驗出H5N8高病原性禽流感案例，目前未發生於家禽場。

獸醫師陳丁濡表示，防範禽流感必須由養禽場、屠宰場及公共區域3方面著手完成禽流感防護網。首先在養禽場方面，動保處督導業者應做好基本生物安全防治，包含落實圍網設置以防範野鳥入侵，加強人車消毒、疑禽通報及死禽妥善處置等基本措施。

陳丁濡表示，禽類屠宰場防疫管控方面，動保處每週派員對屠宰場區及鄰近道路擴大消毒，白天查核健康證明書，晚上抽查運禽車加網措施情形。公共區域擴大消毒方面，動保處出動噴霧式消毒車前往野鳥聚集區域消毒，禽流感好發季節也會增加消毒場次，讓候鳥排遺可能攜帶病原傳播機率降到最低。

此外，動保處表示，109年至今年2月底動保處已完成新北市各禽場、家禽屠宰場及野鳥聚集區擴大巡迴消毒203場次，禽流感採樣監測運禽車120件次、寵物鳥店、雞場、鴨鵝場及家禽理貨場共176件次，皆為陰性。

動保處呼籲，除了勤洗手，民眾不應接觸及餵飼野鴿及禽鳥，禽肉蛋要充分煮熟才能食用、不購買來路不明禽鳥及產品，如有感冒症狀應立即配戴口罩並迅速就醫。