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高雄阿蓮肉鵝場爆「H5N2亞型高病原性」禽流感　500隻全撲殺

▲彰化芳苑鄉1處肉鵝場感染禽流感。（圖／彰化縣動物防疫所提供）

▲防檢局表示，今年迄今確診禽流感禽場案例計2例。（示意圖／彰化縣動物防疫所提供）

記者許展溢／台北報導

防檢局今（1日）晚表示，家畜衛生試驗所通知，高雄市阿蓮區1肉鵝場確診為H5N2亞型高病原性禽流感（主動監測，監測採樣時鵝隻為12週齡，飼養隻數為500隻）。依標準作業程序，由高雄市動物保護處督導業者完成防疫相關處置工作。110年迄今確診禽流感禽場案例計2例。

防檢局說明，台灣位於候鳥遷徙路徑，該路徑上游國家（南韓及日本）禽流感疫情持續嚴峻，南韓已爆發82例（H5N8亞型）高病原性禽流感，撲殺家禽2480萬隻；日本也爆發40例（H5N8亞型）高病原性禽流感，撲殺家禽636.8萬隻。又近日台灣各地氣溫早晚溫差大，易造成家禽高度緊迫，倘養禽業者未落實禽場生物安全管控措施，禽流感病毒極易入侵禽場，衍生新案例的發生。

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防檢局呼籲，請養禽業者確實依照所在地縣市政府公告之「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實禽場各項生物安全工作，可防範禽流感發生。養禽場倘被動物防疫機關查有不符前開防治措施者，依規定最高可裁處新台幣15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺之家禽，依規定將不予補償。

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