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逼烏克蘭正妹搬來台　媽媽2分鐘淚謝：送女兒去台灣是對的決定

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

來自烏克蘭頓涅茨克的正妹Lina日前拍片分享自己被母親逼著來台灣的人生故事，意外掀起網友關注，並紛紛送上暖心祝福。Lina的母親得知消息後，透過視訊向台灣人表達感謝，一度說到落淚，「我真的很欣慰，看來台灣人真的非常照顧我的女兒，這讓我更加確定，我送我女兒去台灣是對的決定。」

烏克蘭正妹Lina被母親逼來台灣，人生故事獲鼓勵。（圖／翻攝自Instagram／lenniiez）

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▲Lina來到台灣生活，也經常在IG分享台灣美景的照片。（圖／翻攝自Instagram／lenniiez，下同）

在上一部影片中，Lina接受不要鬧工作室訪談，以《烏克蘭媽媽為何要逼女兒來台灣》為題，坦言家鄉的街道不知從何時開始布滿坦克和士兵，連能不能安心活到明天都是未知數，父親離開後，母親獨自扶養她和妹妹，後來又逼著她獨自搬到台灣，「她說，『Lina，妳現在也許會恨我逼妳去，但以後妳會感謝我』。搬家後我常常哭，因為我從來都沒有想要離開家人，但我媽總是告訴我要珍惜這個機會，『媽媽沒辦法改變在家鄉發生的事，但妳可以改變妳的未來』。」

而實際來到台灣生活，Lina發現這裡就和母親說的一樣安全，「我不敢相信我可以無所畏懼地在街上散步，睡覺不用害怕聽到槍響」，一度還講到哽咽，「我媽媽是很好的女人，我想要盡我所能為她做任何事，我想要她為我驕傲，我真的想為我的家人做任何事情。」

烏克蘭正妹Lina被母親逼來台灣，人生故事獲鼓勵。（圖／翻攝自Instagram／lenniiez）

▼▲Lina的人生故事感動許多網友。

烏克蘭正妹Lina被母親逼來台灣，人生故事獲鼓勵。（圖／翻攝自Instagram／lenniiez）

影片傳開後，引發許多網友關注，並紛紛留言或傳送訊息幫Lina加油打氣。後來，Lina的母親得知此事，也透過視訊錄製影片向台灣人道謝，「我到現在還是不敢相信，Lina講她後來收到超多的暖心訊息，我真的很欣慰，看來台灣人真的非常照顧我的女兒，這讓我更加確定，我送我女兒去台灣是對的決定。我們現在因為疫情不能出國，也沒有錢，但我們會努力工作，我會更努力工作，盼疫情結束後，我能帶我另一個女兒一起去台灣拜訪，然後親自跟你們道謝。」

此外，由於Lina曾提及母親有時得借錢維生，在這段2分鐘的新影片中，她也很感謝來自各界的善意，但婉拒捐款並強調，「我想跟你們講沒有關係，我跟我媽會自己好好工作賺錢，你們大家已經給我們太多愛了，這樣已經可以了。」

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