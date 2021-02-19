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社會 社會焦點 保障人權

18歲喪父…叔叔姑姑吞「185萬遺產」：送我們的！兄弟反擊結局曝

▲醫院,病人,病床（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲癌父去世後，姑姑、叔叔始終不將代為保管的金錢歸還，兄弟倆決定提告討回。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一對18歲、20歲兄弟在癌父離世後，屢次討要父親生前請姑姑、叔叔代為保管的金錢，但對方始終不將這筆遺產歸還，最後只好告上法庭。法院審理過後，判姑姑、叔叔應分別給付兄弟倆170萬9009元、14萬8190元，全案仍可上訴。

兄弟倆主張，父親阿義（化名）生前因罹癌導致意識障礙，無法自行處理事務，只好將3個帳戶的存摺、印章交給姑姑、叔叔保管，沒想到叔叔竟在沒有經過父親的同意下，陸續領走170萬3800元，姑姑也領走213萬8900元，扣除支付父親日常生活、住院、喪葬，兄弟倆註冊費、生活等費用後，叔叔部分應該還剩下14萬8190元，姑姑部分則剩170萬9009元。

兄弟指出，這筆錢是父親生前留下的，自然算是遺產，但姑姑阿幼（化名）、叔叔阿勁（化名）面對2人催討款項，卻置之不理，兄弟倆只好提告討回這185萬7199元。

▲▼葬禮,棺木。（圖／取自免費圖庫／Pixabay）

▲姑姑辯稱，這筆錢是兄弟倆的父親贈與的，不算是遺產。（圖／取自免費圖庫／Pixabay）

對此，阿幼辯稱，阿義生前曾對她說，對2個兒子沒盡孝道一事非常心寒，因此要將帳戶內的款項全數贈與她跟阿勁，由2人自行決定這筆錢要怎麼運用，並將帳戶存摺、印章、提款卡交給她，因此這筆錢已經不算遺產了；阿勁也喊冤，強調自己沒有侵占遺產。

但高雄地方法院調查後發現，雖然阿義入院後意識時而清醒、時而紊亂，但透過通訊紀錄仍可發現，父子間仍有彼此關心、噓寒問暖的情況，死前是否有父子決裂，因此將遺產贈與阿幼、阿勁一事，實在有疑慮。

另外，阿幼也曾向兄弟表示，「他（阿義）有估算他留給你們的錢夠到你們出社會用」、「你爸心思很細，想得很遠」、「我只對你們兄弟負責」、「我可以不要再代理你爸的交代了嗎？在我這的錢全還你二人，我不想再處理這些事」，當場打臉贈與的說法。

法官認為，阿義生前知道自己將不久於人世，除了有委託他人處理喪葬事宜，也有委託至親照顧尚未出社會的兒子的可能，且阿義死後這份委託的繼承人就是2個兒子，兄弟倆有隨時終止委任契約的權利，判阿幼與阿勁應返還兄弟倆共185萬7199元。全案仍可上訴。

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