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社會 社會焦點 保障人權

單男赴烏克蘭借腹獲雙胞胎！花230萬控被丟包險凍死　代辦說話了

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲台商阿強23日下午3時許，帶著由代理孕母產下的雙胞胎兒子出席記者會。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市民阿強，因父母年事已高又單身，想讓雙親抱孫子，遂找上劉姓夫婦，幫忙媒介尋找烏克蘭代理孕母，雖然阿強花了230萬元如願求得一對男雙胞胎，但他控訴，去年至烏克蘭想接雙胞胎返台時，卻遭劉丟包，一待就是3個月，期間申請雙胞胎的護照、相關證件及機票時，劉聲稱須「打通關係才能加速」，讓阿強多了近9萬元開銷，但過程中劉不斷延宕，阿強只好自己跑流程，又花了近14萬元，至此共計花費近260萬元。對此，劉妻反駁「他說謊！」，強調並沒有多收費、丟包等情事。

阿強與台中立委張廖萬堅23日召開記者會。阿強表示，他是台商，長期待在海外，由於父母已經80幾歲，想讓他們抱孫子，在網路社群上找到媒介烏克蘭代理孕母的劉復、蔡靜怡夫妻；劉復長期待在烏克蘭，與中國籍男子王勇合作，2人負責接待去烏克蘭找代理孕母的台灣人，蔡女則在台灣接洽與收錢，因他指定想要雙胞胎，最後以230萬餘元成交。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲阿強控訴到烏克蘭後遭劉復丟包。（圖／記者白珈陽攝）

阿強指出，烏克蘭規定合法夫妻才能尋找代理孕母，2019年還是單身的他，於同年6月支付訂金，7月前往烏克蘭，與當地女子結婚並取精；返台後，2020年7月他將230萬元全數付清，之後得知代理孕母已懷下雙胞胎，於同年8月再次前往烏克蘭，盼將孩子接回台灣。

阿強說，抵達烏克蘭、到了劉復安排的公寓後，劉復卻沒有再理會他，直接失聯，甚至雙胞胎還是由醫院護理長抱給他，而去烏克蘭之前劉復通知他，稱不需要帶嬰兒用品，醫院都會準備，豈料真的到了烏克蘭時，包括奶瓶、尿布、奶粉都沒有，第3天時兒子還發高燒，輪流大哭，但他隻身一人無法脫身外出採購，聯繫上了劉復夫妻，對方竟要他自己解決，「我完全是被丟包了」。

阿強表示，與劉復夫妻談好的幫忙辦理雙胞胎台灣護照等證件、購買返台機票，劉復全都沒做，對方一開始聲稱辦理護照等證件只須20天，後來又改口稱因適逢防疫時期，許多流程都要改、要花更多時間，讓他在烏克蘭多待了2個月。阿強說，他等到後來等不及，乾脆自行跑流程，全部證件辦完花了5000美金（約14萬台幣）。

阿強說，實際跑了流程才知道，全部手續辦完一定要1個月的時間，劉復夫妻說的20天根本不可能達成，等同從一開始對方就說話不實。更讓人氣憤的是，在等待劉復幫忙辦證件的同時，劉復卻以他住公寓住太久為由，要求再支付3000元美金（約台幣8萬4000元），否則要叫房東斷水電，並扣留他部分證件；然而他久居當地的根本原因是劉復做的事與當初承諾不符，甚至害他工作都沒了，但他礙於劉復扣留證件，只好請家人拿錢給蔡女，豈料劉復後來再度索求5000元美金，他不願再付，但當時烏克蘭已經降雪，氣溫持續低探，他擔心雙胞胎會受凍生病，遂透過張廖萬堅請外交部人道救援，才終於將兒子接回台灣。

阿強說，經查，其實在烏克蘭找診所代理孕母，只收費4萬5000元美金（約台幣135萬元），雙胞胎則加收2000元美金（約台幣6萬元），與劉、蔡稱的7萬美金（約台幣200萬元）、雙胞胎加收1萬元美金（約台幣30萬元）相差許多，此外，劉復稱辦理雙胞胎護照，1人2000美金、共4000元美金，其實我國代表處每本護照只收10元美金，是遭坐地起價。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼劉姓夫婦向阿強表示，適逢疫情期間，跑文件流程都需要更花時間，須多花錢才能「疏通」加快速度。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

對此，遭投訴的劉妻反駁，指阿強說謊，強調他們不是代理孕母仲介，主要是代辦繁瑣的代孕文件、寶寶出生證明與護照等，他們並沒有多收費、丟包，在代辦新生兒出生後，已將所有證件交還他，滯留原因是疫情時期所有文件作業都延長，從18天增到50天，本案不只沒賺到代辦費1萬美金，還倒貼30、40萬台幣。

劉妻還說，「如果我還有另外跟他收任何一塊錢，請他憑收據來跟我收錢，我以雙倍的價錢加利息全數以現金還他。」

台中市衛生局表示，衛生局在去年接獲民眾檢舉媒介烏克蘭代理孕母，因內容疑涉違反人工生殖法第31條規定「意圖營利，從事生殖細胞、胚胎之買賣或居間介紹」，除依違反醫療法裁罰劉妻2次，各5萬、10萬元，並以涉嫌仲介代理孕母，依違反人工生殖法，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣20萬元以上、100萬元以下罰金，已函送台中地檢署。

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