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換特大冰拿鐵！7-11店長給大杯「是一樣的」　她驚被當盤子

▲▼超商店員沖咖啡。（圖／記者曾婉婷攝）

▲超商店員沖咖啡。（示意圖／資料照）

記者鄺郁庭、黃可昀／綜合報導

許多人會到超商買咖啡，但就有一間7-11店長聲稱「特大杯冰拿鐵」跟「大杯冰拿鐵」量一樣，差別只在「冰塊的多少」！一位女網友28日在《爆怨公社》發文，說到門市兌換「特大杯冰拿鐵」，結果店長給的卻是「大杯冰拿鐵」，詢問之下才發現，根本是多花15塊錢買冰塊，不禁超傻眼。7-11公關回應，這屬於該店個別狀況，會再確認是哪一間分店。

這位女網友文中表示，她去7-11換咖啡的時候，剛好遇到店長站櫃台，結果對方給的卻是「大杯冰拿鐵」，她於是詢問「我的是特大冰拿鐵。但妳給我的是大杯的？」沒想到店長卻表示，他們門市的「特大杯」杯子沒有了，所以幫她用「大杯」的杯子裝，「並且告訴我～特大杯跟大杯的咖啡量，是一模一樣的！」

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聽到這個回答，原PO馬上傻眼回一句「那我多花錢買特大杯要幹嘛？」該店店長則是回答「咖啡量是一樣的，只是差在冰塊的多少而已。」眼見對方沒有要退錢的意思，女網友只能無奈地提著「大杯冰拿鐵」離開。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲店長跟原PO說大杯跟特大杯量一樣。（圖／翻攝自爆怨公社）

事後她越想越不對，「不是啊！！特大杯70元，大杯55元，兩杯價差了15元……」如果真的像店長說的，兩杯咖啡量其實一樣，「那我一直以來購買的特大杯拿鐵，不就等於，咖啡價值是55元，然後再多花15元買了冰塊的意思嗎……」最後也補充她一直以來都是買特大杯拿鐵，相當無奈地表示「那幹嘛要推出『特大杯』啦……」

看到貼文後，就有網友也指出自己聽過這種說法，「超商弟弟說，大杯特大杯一樣大」、「真的……因為我都拿環保杯裝（平常裝大杯的），如果買特大杯的也裝的下，冰塊自己diy。」其他人則是紛紛留言「這應該反應給總公司吧！真瞎」、「那買特大冰拿的人是？我都買特大欸」、「給大杯應該要退錢吧！」

不過，一位網友給出分析，「其實咖啡的量一樣，他的意思是，大杯紙杯容量500ml（咖啡液320ml）（冰塊180ml）；特大杯紙杯容量600ml（咖啡液380ml）（冰塊220ml），所以特大咖啡的咖啡液（380ml）裝到大杯 紙杯（500ml）裡面並不會滿出來，事實上只是他少給你100ml冰塊而已。」

對此，7-11公關劉淑薇表示，這應屬該分店特殊狀況，正常來說特大杯的咖啡量會比較多，不確定這位客人是否有調整冰塊量、奶量等等，將會確認是哪一家分店，並向店長確定是否有符合咖啡的標準作業流程。

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