國產疫苗年底產能達1.2億劑　陳時中：預計今年7月量產

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前透露，國產疫苗年底產能可望高達到1.2億劑，不只自用還能外銷。對此，陳時中5日受訪時表示，國產疫苗預計7月可以量產，「如果大家有一些躊躇遲疑的話，我們帶頭來打也沒有問題」。

陳時中4日指出，國產疫苗產能將有重大突破，未來國衛院將申請「疫苗二廠」擴大產能，另有一家國產疫苗廠，年底產能可望高達1.2億劑，不只自用還能外銷。

行政院長蘇貞昌5日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。衛福部長陳時中會前受訪時表示，他期待國產疫苗能夠把產能做出來，當然也要先看看前面的臨床試驗是不是會成功，還是要經過一些考驗，國產疫苗預計在今年7月可以量產。

至於是否會安排總統蔡英文、行政院長蘇貞昌優先施打疫苗，陳時中則說，蘇貞昌日前在立法院已經講過，如果大家都不敢打疫苗，他願意率先施打，不過還是希望能夠照著專業的順序進行。

陳時中強調，自己的的態度還是一樣，大家如果願意施打疫苗，就讓大家照著順序打，「如果大家有一些躊躇遲疑的話，我們帶頭來打也沒有問題」。

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