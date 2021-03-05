WHO將跳過疫源中期報告「不發了」！　26科學家連署質疑獨立性

▲ 2月WHO專家小組記者會上，班巴瑞克與中方組長梁萬年互相握手。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情最早於中國武漢爆發，已在全球造成逾1.1億人染疫，奪走258萬條性命。世界衛生組織（WHO）原預計近期公開新冠病毒溯源研究的中期報告，日後再公布完整報告，但發布中期報告的計畫現已被取消。

WHO發言人賈撒列維克（Tarik Jasarevic）曾於2月10日向美媒《每日傳訊》（Daily Caller）表示，報告將在「未來幾天」發布。世衛秘書長譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）也曾於2月12日表示，病毒溯源調查中期報告最快將於下週（2/14-2/20）公布。

然而，世衛調查小組主席班巴瑞克（Peter Ben Embarek）4日向《華爾街日報》透露，WHO將不會發表中期報告，而是在「未來幾週」發出一份綜合報告，且將寫入研究的重大發現，「根據定義，摘要報告不會包含所有細節。既然這份報告引起這麼多人的興趣，摘要將無法滿足讀者的好奇心。」

就在世衛延後公布調查報告之際，科學界對WHO調查的質疑聲浪漸升。26名科學家組成的跨國專家小組4日發表公開信指出，WHO在中國的調查是在「科學獨立性可能受到限制的中國公民」陪同下完成，可能並未取得「授權、獨立性及必要的途徑」以全面追溯新冠肺炎所有潛在源頭，病毒可能意外自武漢病毒研究所外洩的論點也未充分調查。

他們呼籲，應在中國啟動新的調查，「由一個真正獨立的團隊來進行，沒有任何尚未解決的利益衝突」，暗諷WHO調查小組成員達斯札克（Peter Daszak）在疫情爆發前，曾撥出60萬美元資金給武漢病毒研究所，以研究源於蝙蝠的冠狀病毒。

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