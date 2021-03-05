紐西蘭8.1強震「海嘯影片」曝光　強震瞬間吊燈狂晃

記者蔡儀潔、葉國吏／綜合報導

紐西蘭克馬得群島（Kermadec Islands）外海今天發生規模8.1強震，再加上稍早前的兩場強震後，太平洋海嘯警報中心發布全區海嘯警報。當地居民收到警報後紛紛避難，也有人錄下地震發生的情況、以及海嘯抵達岸邊的瞬間。

▲▼紐西蘭強震，屋頂上吊燈搖晃相當大。（圖／翻攝推特／@PrakashLalit3）

推特上有網友錄下地震發生的狀況，可以看到屋頂上的吊燈搖晃的相當激烈，放在桌上的花瓶也直接傾倒。另外由於太平洋海嘯警報中心發布全區海嘯警報，當地民眾全都到高處避難，也有人拿出手機錄下海嘯抵達岸邊的瞬間。

▲網友錄下海嘯抵達瞬間。（圖／翻攝推特／@Te_Taipo）

從影片中可以看到，海嘯抵達紐西蘭北島的托科馬魯灣（Tokomaru Bay），拍攝者看到後也忍不住驚呼。儘管看起來高度沒有很高，但仍吸引超過6000位網友轉發分享。