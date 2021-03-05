驚蟄雨區擴大！鋒面、東北季風接力　北台灣濕涼再7天

▲今天華南雲雨區東移，降雨範圍擴大。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今天是24節氣中的「驚蟄」，意即這天老天爺會以打雷的方式，把冬眠蟄伏的動物都驚醒。今天華南雲雨區東移，降雨範圍擴大，台灣北部、東半部地區及馬祖有局部短暫雨。明天下午鋒面影響雨勢變大、週日白天減緩，下週二有波東北季風報到北台灣再轉濕涼。另外，目前桃園有濃霧發生，能見度不足200公尺，氣象局發佈濃霧特報，要多加注意。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今日白天起至明(6日)上午，仍有間歇性中層雲移入，中部以北雲量仍多、北台及東半部有偶飄零星小雨的機率。氣溫回升，白天北舒適、南微熱，早晚稍涼。西半部易有霧及空汙，金馬也容易起霧，請注意相關訊息。今日氣溫：北部15至25度，中部17至29度，南部17至31度，東部18至29度。

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▲桃園市有濃霧，能見度不到200公尺。

明下午至下週(7)日晨、鋒面影響，中部以北、東半部轉有局部雨，並有較大雨勢；冷空氣不強，高溫因雲多降雨而下降、低溫僅略降。下週日白天起至週一(8日)，鋒面通過後、降雨範圍逐漸縮小，北部、東半部仍有局部短暫雨，中南部轉多雲時晴；北台涼，中南部白天舒適微熱、早晚涼。

▲北部要到下週四天氣才會好轉。（圖／翻攝中央氣象局）

下週二、三(9、10日)另一波東北季風增強，氣溫稍降；北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴。下週四(11日) 東北季風減弱，天氣好轉氣溫升。

▼今(5日)晨4：30紅外線雲圖(左圖)顯示，中層雲剛脫離台灣上空，上游仍有一些。4：30雷達回波合成圖(中圖)顯示，降水回波剛通過台灣，散佈在東方海面。4：30累積雨量圖(右圖)顯示，降雨範圍擴大，但雨量不多。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）