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全台周末大變天！鋒面逼近水氣最多時間延後了　今防一陣驟雨

天氣圖。（圖／氣象局）

▲今晨雷達回波圖顯示，有水氣移進北部上空。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

周末大變天，全台有雨！中央氣象局預報員劉沛滕提醒，周六下半天鋒面逼近，中部以北和宜蘭有明顯短暫陣雨，其他地區也有少部分降雨。氣象專家吳德榮也提到，周六下午至周日晨鋒面影響，中部以北、東半部轉有局部雨並有較大雨勢。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（4日）和周五有些華南雲雨區東移，偶爾會有西邊來的水氣，北部、東半部有些降雨，中南部也有零星降雨，但時間都不是太長，水氣很快會移走，外出攜帶雨具備用即可；因東北季風較弱，有點吹偏東南風，溫度較回升，是未來一周相對溫暖的兩天，北部高溫可到25度，中南部28至30度。

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▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

劉沛滕提醒，周六天氣轉變，將有道鋒面接近通過，本來預報可能上午慢慢進來，現在時間延後，因此上半天天氣還算穩定溫暖；預估鋒面下半天逼近，屆時慢慢降溫、天氣轉不穩定，下雨時間和範圍增加，主要是中部以北和宜蘭有明顯短暫陣雨，其他地區也有少部分降雨，是未來一周水氣較多的時間，但還要持續觀察鋒面走的速度，和影響各地降雨程度。

劉沛滕說，周日鋒面通過，加上東北季風影響，北部、東半部有局部降雨，中南部山區也有降雨可能；周六前西半部和金馬要注意局部霧或低雲影響能見度；今基隆北海岸及東半部（含蘭嶼、綠島）沿海地區易有長浪發生，請注意。

▼周六下半天鋒面逼近，將明顯變天。（圖／資料照／記者李毓康攝）

▲▼下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通。（圖／記者李毓康攝）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、周五東半部有局部短暫雨的機率，華南有中層雲系間歇性移入台灣，各地雲量偏多、有偶飄零星小雨的機率，今晚至周五晨中層雲較厚、降雨較明顯，影響範圍也較大；大氣雖漸回暖但雲量偏多，氣溫回升幅度不大，各地白天舒適、早晚稍涼，中南部易有霧及空汙，金馬也容易起霧，請注意相關訊息。

吳德榮提醒，周六下午至周日晨鋒面影響，中部以北、東半部轉有局部雨並有較大雨勢，冷空氣不強、低溫略降；周日白天起至下周一鋒面已通過、降雨範圍逐漸縮小，北部、東半部仍有局部短暫雨，中南部多雲時晴，北台涼，中南部白天舒適微熱、早晚涼；下周二、下周三另一波東北季風增強，氣溫稍降，北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴。

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