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今「雨最多」降10℃！網驚：以為颱風來了　周末再變天

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲今中部以北、東半部有雨。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

起風變天了！中央氣象局預報員劉沛滕表示，今天（2日）鋒面通過加上東北季風增強，是未來一周水氣相對較多的一天。氣象專家吳德榮則提醒，周六另一波鋒面影響，新竹以北、東半部及中部以北山區有局部雨。

氣象局今晨對18縣市發布「陸上強風特報」，東北風增強，今上午起台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，高雄沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。有網友驚呼，「宜蘭風超大，以為是颱風來了」、「三星風雨超大，還以為颱風來襲勒。」

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▼鋒面水氣今晨已抵達台灣上空。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局也發布「長浪即時訊息」提醒，今基隆北海岸、桃園以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖易有長浪發生。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今鋒面通過加上東北季風增強，是未來一周水氣相對較多的一天，北部、東半部有雨，中部因有華南中層水氣通過，也有局部降雨。

劉沛滕說，今溫度較明顯下降，北部周一滿溫暖有28度，今估高溫20度，部分地區僅18度，一口氣降8至10度，其他地區高溫也會下降3度；早晚較涼，北部低溫15、16度，其他地區17至19度。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

劉沛滕表示，周三仍是東北季風影響，北部、東半部有局部降雨；周四東北季風減弱，較明顯回暖，周四、周五僅東半部有零星降雨；周末下一波東北季風影響，北部、東半部有局部降雨，水氣和這波差不多。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今鋒面及冷空氣南下，北台灣氣溫驟降，其他地區氣溫略降，苗栗以北、東半部及中部山區有局部雨，南部仍為多雲時晴；周三降雨漸緩，東半部仍有局部短暫雨，桃園以北短暫雨後多雲，新竹以南多雲時晴；清晨偏冷，白天起氣溫緩升，北偏涼、南舒適，晚仍偏涼。

吳德榮分析，周四、周五天氣回暖氣溫升，東半部仍有局部雨的機率，但另有中層雲系移入，中部以北部分地區略受影響，帶來短暫飄雨的機率；中南部易有霧及空汙，金馬易起霧，請注意相關訊息。

吳德榮說，周六另一波鋒面影響，新竹以北、東半部及中部以北山區有局部雨；周日、下周一鋒面稍減弱，桃園以北、東半部仍有局部短暫雨；冷空氣不強，北台濕涼，中南部舒適微熱、早晚涼。

ET快訊
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