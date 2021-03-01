3波變天！開工降10度轉雨　周末「水氣更多」鋒面襲連下3天

▲周二開工變天有雨。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

一周三波變天！中央氣象局觀測，今天（1日）清晨全台最低溫出現在新北市雙溪的13度。氣象專家吳德榮提醒，周二又有另一波冷空氣南下，北台灣氣溫驟降，白天高溫比今低10度，新竹以北、東半部轉有局部雨；周六鋒面影響、下周一晚又有一波，冷空氣較弱、水氣很多，兩波之間雖有空檔但並不明顯，為多雨的型態。

氣象局表示，今東北季風持續減弱，風場轉為偏南風，北部除沿海地區外，其他地方白天氣溫將大幅回升，天氣明顯回暖，西半部高溫來到27至30度，東半部約26度，早晚仍涼，中部以北及東北部低溫14至16度，其他地方17至20度，西半部日夜溫差大；水氣偏少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

氣象局提醒，未來一周冷暖交替頻繁，北台溫度起伏大，請多留意；周二、周三東北季風增強，北台灣轉濕涼，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區維持多雲到晴。

氣象局預報，周四、周五東北季風減弱，氣溫逐漸回升，日夜溫差仍大，東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲；周六、周日東北季風再度增強，水氣也增多，迎風面的北部及東半部有局部短暫雨，中部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今各地為多雲時晴的天氣，白天微熱、早晚偏涼；周二又有另一波冷空氣南下，北台灣氣溫驟降（白天高溫比今低10度、約降至18度），其他地區氣溫略降，新竹以北、東半部轉有局部雨。

▼本周天氣圖。（點圖可放大／氣象局）



吳德榮表示，周三降雨漸緩，大台北及東半部仍有局部短暫雨，桃園轉多雲，新竹以南多雲時晴，氣溫緩升，白天北偏涼、南舒適，早晚略偏冷；周四、周五各地多雲時晴，白天微熱、早晚涼，東半部及部分山區偶有局部降雨的機率。



吳德榮說，周六鋒面影響、下周一晚又有一波，冷空氣較弱、水氣很多，兩波之間雖有空檔但並不明顯，為多雨的型態。他進一步分析，周六中部以北有陣雨；周日、下周一降雨有先減緩、再增強的變化，而降雨的變化與對流雲層的模擬有關，由於理論的限制，期末的模式模擬有較大不確定性，且各國模式所模擬的降雨時、空分布，都還在調整，故需持續觀察。