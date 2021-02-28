「降10度」變天時間曝！　下波鋒面雨很多

▲今水氣明顯減少，各地大多為晴到多雲，只有花東地區有零星降雨。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，今天（28日）清晨全台最低溫出現在新竹縣湖口的13.5度。氣象專家吳德榮提醒，周二又有另一波冷空氣南下，北台灣氣溫驟降，白天高溫降10度，新竹以北、東半部轉有局部雨；周六下波鋒面逼近，冷空氣較弱但水氣很多，為多雨的型態。

氣象局表示，今東北季風減弱，白天氣溫逐漸回升，不過早晚仍涼，清晨台南以北低溫15、16度，其他地區18到20度，白天北部及宜蘭、花蓮高溫可以來到22、23度，中南部及台東則在25到28度，西半部日夜溫差大；水氣明顯減少，各地大多為晴到多雲，只有花東地區有零星降雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局提醒，未來一周北台溫度起伏大，冷暖交替頻繁，請多留意；周一各地大多為晴到多雲，僅東半部有零星降雨，北台灣白天明顯回暖，海邊風力雖弱，但桃園以北、基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖易有長浪發生，其中基隆北海岸、宜花沿海有3公尺左右或以上浪高發生的機率，海邊活動請特別注意安全；西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

氣象局預報，周二、周三東北季風增強，北台灣轉濕涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周四、周五東北季風減弱，氣溫逐漸回升，日夜溫差仍大，東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲；周六水氣增多（鋒面接近、通過或東北季風再增強），北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲。

▼氣象局提醒，未來一周北台溫度起伏大，冷暖交替頻繁。圖為台北市未來一周溫度曲線。（點圖可放大／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今各地轉為多雲時晴，東半部仍有零星少量降雨的機率，白天北舒適、南微熱，早晚偏涼微冷；周一各地仍為多雲時晴的天氣，白天微熱（高溫28至31度）、早晚偏涼。

吳德榮分析，周二又有另一波冷空氣南下，北台灣氣溫驟降（白天高溫降10度、約降至18度），其他地區氣溫略降，新竹以北、東半部轉有局部雨；周三大台北及東半部仍有局部短暫雨，桃園多雲，新竹以南多雲時晴，氣溫緩升；周四、周五各地多雲時晴，白天微熱、早晚涼，東半部及山區偶有局部降雨的機率。

吳德榮說，周六下波鋒面逼近，冷空氣較弱但水氣很多，為多雨的型態；各國模式所模擬的影響時序及範圍差異很大，且都在調整中，故有待持續觀察。