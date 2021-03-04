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Markas義大利總部華麗變身　以鏤空菱形骨架，敞開盒體建築

嶢屼遠山環繞下的城市建築，該以何種面貌與地景相應？是採取不服輸的姿態、依舊和都會裡櫛比鱗次的樓房爭高，或者和重巒疊嶂的蜿蜒有機輪廓共鳴？對ATP architects engineers來說這並非二擇一的方案，卻是折衷地截長補短，既把林壑蒼鬱之景收為建築一部分，也兼用當代又不顯冗雜的線條語言與城市景觀對話。

為窄長量體，保留擴建彈性

此案為服務供應商馬卡斯（Markas）位於義大利北方城市波爾札諾（Bolzano）的總部，2016年ATP提出的建築方案贏得競圖。今日，這座聳矗的塔型量體，其絕佳比例、鏤空的菱格紋幾何構造，儼如地標成為當地深富象徵性的建築。迄今旗下員工已逾900人的ATP，實際上由傳統小型建築事務所起家，1951年創辦於奧地利因斯布魯克（Innsbruck），發展至1976年後則轉型成跨學科的整合性設計公司。

對於馬卡斯總部大樓的整體擘劃，ATP位於因斯布魯克的設計總監Paul Ohnmacht談到，「我們的概念是盡可能在限高40公尺的建築法規下創造極大化使用，我們的設計通盤推敲了量體的發展潛力，使建築物能具備擴建的可能。」他強調，若僅是在當前允許的建築高度下設計一座傳統大樓，最終建築將會流於窄長，同時樓板平面也將變得不具經濟效益。因此建築團隊從兩個主軸作為量體結構的切入點...

圖文來源／ArhDaily

（完整文章請看瘋設計

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