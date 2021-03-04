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外形酷似上海名產「蝴蝶酥」　全球最大天文館6月試營運

▲外形酷似名產蝴蝶酥的上海天文館將於2021年6月正式對外開放。（圖／CFP）

▲外形酷似名產蝴蝶酥的上海天文館將於2021年6月正式對外開放。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

位於上海滴水湖畔的全球最大天文館將於2021年6月正式對外開放。據了解，這座天文館耗資6億人民幣（約25.8億元新台幣），建築面積超3.8公頃，相當於5座足球場。天文館主建築由三個圓球構成，從空拍鏡頭俯瞰，酷似上海名產蝴蝶酥的造型，不過，設計靈感其實是來自太陽、地球和月球。

▲上海天文館設計靈感來自太陽、地球和月球。（圖／CFP）

▲上海天文館設計靈感來自太陽、地球和月球。（圖／CFP）

《廣州日報》報導，上海天文館將包括「家園」、「宇宙」及「征程」等三個主展區及「中華問天」、「好奇星球」和「航向火星」等三個特色展區，在加上羲和太陽塔、望舒天文台、球幕影院、星空探索營、星聞會客廳等教育活動區，全景展現宇宙浩瀚圖景。建成後，將成為全球建築面積最大的天文館。

值得注意的是，外部直徑約30公尺的球幕影院，就像一個天體漂浮在空中，陽光從鏤空的圓環投射進入建築後，會在地面上形成一個圓弧，隨著時間推移而在地面移動。透過金碧輝煌的圓洞天窗，陽光可從洞口傾瀉而下，在地面上形成一個圓形光點，每年夏至前後的正午，圓形光點將與地面上預設的圓形標誌完美重合。

▲上海天文館將展出約70件全球知名隕石碎片。（圖／翻攝上海天文館官網）

▲上海天文館將展出約70件全球知名隕石碎片。（圖／翻攝上海天文館官網）

上海天文館開館後，將展出約70件來自外太空的禮物，包括月球隕石、火星隕石、灶神星隕石等。此外，從全球各地及大陸境內蒐集來的知名隕石碎片，包括中國隨州隕石、鄄城隕石、那曲隕石、上海長興島隕石，俄羅斯阿林隕石、車里雅賓斯克隕石、吉丙隕石、巴林傑隕石等也都將在館中展出。
 

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