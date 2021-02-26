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駕照考27年才過！上海男爽開3個月　睡一覺起來撞爛秒被吊銷

記者黃翊婷／綜合報導

上海毛姓男子花了27年的時間才考到駕照，沒想到上路僅僅3個月就發生車禍，除了撞壞停車場的收費亭、後擋風玻璃全被震碎，就連駕照也火速遭到吊銷。

上海男駕照考27年，上路3個月就被吊銷。（圖／翻攝自微博／021視頻）

▲被撞爛的收費亭。（圖／翻攝自微博／021視頻）

根據《新民晚報》報導，上海長寧公安分局新虹橋治安派出所5日凌晨接獲民眾報案，指稱在某處停車場看到一輛黑色轎車的車窗玻璃碎了一地，懷疑可能是遭小偷了；但警方實際派人到場一看，才發現這是一起車禍事故。

事發現場，毛姓車主呆站在一旁，而停車場出口的收費亭則被撞飛到幾公尺遠。在民警的追問下，毛男才坦承是酒駕釀禍，「當晚我和朋友在附近吃飯，喝了兩壺清酒，結束後我先是在車內睡了一會兒，醒來再用手機叫代駕，但代駕看到車子儀表板有很多故障燈亮著，覺得太危險，就離開了。」

因為沒有人可以幫忙開車，毛男只好試著自己來，結果就撞上停車場的收費亭，幸好當時工作人員不在，否則後果不堪設想。「我1993年就開始學考駕照，2020年11月才考出來，沒想到啊……。」毛男接受審訊時忍不住一直重複這句話，雖然他相當後悔，但酒駕釀禍是事實，最終還是被警方刑事拘留、吊銷駕照。

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