浮在碧綠湖泊間的一座大宅院！放射狀多邊形量體　儼如睡蓮般

荷蘭建築師Neville Mars（華文名字何新城）所成立的上海「MARS Architects∣何新城建築事務所」，近期甫發表一項毗鄰成都天府國際機場的會議中心項目，呈放射狀的多邊形量體，儼如睡蓮般，在澶湉碧綠湖面上盈盈漂浮。





賞翫這渾放未來感的量體，風格半是幾何、半是有機，同時也流露一種似曾相識的東方餘韻，抽絲剝繭，原來MARS Architects蘸取傳統中式建築的斜坡式屋頂線條，調入這座當代會議廳的造型輪廓；設計也擷取中國園林的亭臺樓閣、軒榭廊舫等建築布局，再以蜿蜒迤邐的遊廊動線相接，藉此古今共存詮釋策略，把傳統建築空間組織，演繹成足以承載會議中心所需的多元機能場域。

湖上大宅院，擷取中式建築和園林雅韻的變體

環顧整個建築布局，模樣就像中國傳統院落的變體，看似集群又似獨立，實則由外朝內一圈又一圈輻集，綿密包覆著中心點，若從鳥瞰視野俯觀，量體與量體間仿如屋子般櫛比鱗次，斜坡屋頂則在上頭稠疊交錯著。

在中央區部分，配置了會議中心、展覽廳與多功能廳，至於圜著中央而設的周邊建築則包含演示廳、會議室、小劇院、電影院和餐廳，每處場域皆如園林般，栽植蓊鬱草木造景，在以小見大中，呼應著外部天地，而內簷廊也是東繞西折不絕與外部渡橋相通...

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