上崗2小時猝死！　家屬向公司索賠600萬...全網看傻：有夠倒楣

▲勞工。（示意圖／取自Pexels）



記者邱茀濱／綜合報導

定期檢查身體以防意外猝死。大陸一名男子先前急忙被入聘上海一間公司，報到當天才剛辦好入職手續，上崗工作才2個小時就突然暈倒，送醫急救後仍宣告不治。家屬要求公司一次性賠償人民幣140萬元（約新台幣600萬元），這讓公司相當傻眼，並認為李男仍在「試工階段」，只願從人道主義角度給予適當賠償。

綜合陸媒報導，上海一家防護用品公司去年10月人手短缺，透露仲介招聘了河南籍的李姓男子，報到當天快速辦好入職手續後就上崗，但沒想到才過2個小時，李男突然昏倒在地，送醫急救仍不治。

家屬事後向公司求償人民幣140萬元，這讓公司完全不能接受，認為李男才剛到崗2小時，仍屬於「試工階段」，並強調沒有安排重體力勞動，猝死乃員工身體原因所致，只願意從人道主義角度給予適當補償。

▲到職2小時的員工猝死，家屬向公司求償人民幣140萬元。（圖／翻攝微博）



不過，當地司法單位副所長朱文表示，儘管死者與公司的勞動關係已經形成，但根據《工傷保險條例》規定，還好可進行工傷認定。經調解，死者家屬願積極協助公司申請工傷認定，最後社保賠償家屬約人民幣90幾萬元，而公司也在能力範圍內補償了人民幣5萬元。

消息曝光後，不少網友替公司喊冤，留言指出「2小時就猝死，公司也挺冤」、「2個小時一直幹活也不至於死吧，明顯是有疾病的」、「別的不說，公司倒楣」、「難道沒有入職體檢嗎？感覺公司應該不太正規，可能招工流程都不完善，不過猝死大概率是自身身體本就有問題」。

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