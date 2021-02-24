　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他錄取年薪220萬工作！眾人一看地點嚇歪：待不了1年就會包包回來

▲▼上海。（圖／CFP）

▲上海市。（圖／CFP）

記者邱茀濱／綜合報導

不少人都嚮往一份錢多、事少、離家近的高薪工作。但有網友表示，40幾歲的朋友最近有2個工作機會，其中一間公司開出了年薪達220萬的優渥薪資，重點是地點在上海，讓他朋友相當猶豫。貼文一出，掀起兩派網友議論。

原PO在PTT上發文表示，身邊一名40幾歲的單身男子目前無負債壓力，近期拿到了兩個工作機會，前者年薪達220萬，但工作地點卻是在上海，優點包含了「錢多、事少，產業舒適圈」，缺點則不是在台灣，無法落地生根，且物價比較高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO續指，另一份工作是在台中上班，年薪有110萬，相比上海物價較低，且是在熟悉的台灣，但缺點卻是「錢少、事略多，產業須學習」，因此希望鄉民們給出一點建議，到底會如何選擇？

貼文曝光，掀起網友正反論戰，不少人會選擇上海開開眼界，「上海阿」、「30歲前選上海」、「沒打算回來的話去上海，真心不騙」、「能待上海還是待上海，見識見識不一樣，台灣真的滿丼蛙的」、「當然上海呀，有這種機會我就去了」、「不要聽一些廢魯屁話了好嗎，單身沒負擔當然上海」、「錢差一倍還比較輕鬆 這還用選嗎」、「上海，未來發展應該較好」。

另外，也有人留言認為，「上海眉角太多了。階級還分打工仔、上海居民、上海本地人。如果只有220萬，作為沒有戶口的打工仔還是非常吃虧」、「上海買不起房+沒戶口」、「去上海又不能落地生根，很傷」、「上海220去是想不開吧，不要唬爛」、「待不了一年你就會包包回來」、「金融業還行啦，其他產業你都會懷疑是不是在上海工作，工作地點離市中心遠，那還不如在台中」、「110在台中可以買房；220在上海租房都吃力」。

►「DeMon超頻冷淬面膜」激殺1.6折、現省3721元

ET快訊
快訊／恐怖命案！男跌落「攪拌水泥車」慘死
新店情侶陳屍床上腐敗發臭　家屬看遺體心碎淚崩
陽明山看日出遭性侵　150cm女大生「脖子被架刀」猛哭
他錄取「年薪220萬」工作　眾人一看地點嚇歪

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

合照寫「永遠的朋友」從垃圾車噴飛！清潔隊員感慨：被捨棄的關係

他錄取年薪220萬工作！眾人一看地點嚇歪：待不了1年就會包包回來

節能電器獎勵延長至2023年　買電冰箱最高享3000元補助！

存起來！一張圖秒懂228連假「3大地雷路段」　塞車時程表出爐

疑似感染肉毒桿菌生病的黑琵康復了　台南鳥會帶回原棲地順利野放！

打新冠疫苗若「嚴重不良反應致死」　最高給付6百萬

神片破452萬！「Mega戰鬥哥」爆紅後消失10年　本尊現身網看哭了

善耕365／獨居老人的uber eats！今晚你想為長輩來點…

228連假「先雨後晴」降雨熱區曝　收假後下波冷空氣更強

馬來西亞沙巴爆非洲豬瘟　即日起帶豬肉品入境直接罰20萬

罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

出海遇「海獅趴船搶劫」討魚吃 吃一半被鳥偷搶...秒露出無辜臉

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

外送員送餐竟還「試穿住戶鞋」　下秒順手帶走...失主氣炸報警！

大嬸搭高鐵拉下口罩「嗑食聊天」　遭勸阻反問：那賣高鐵便當做啥？

超艾夾遭砍..酸民狂噴「8+9不意外」　草爺無奈：我們只是長得比較兇...

合照寫「永遠的朋友」從垃圾車噴飛！清潔隊員感慨：被捨棄的關係

他錄取年薪220萬工作！眾人一看地點嚇歪：待不了1年就會包包回來

節能電器獎勵延長至2023年　買電冰箱最高享3000元補助！

存起來！一張圖秒懂228連假「3大地雷路段」　塞車時程表出爐

疑似感染肉毒桿菌生病的黑琵康復了　台南鳥會帶回原棲地順利野放！

打新冠疫苗若「嚴重不良反應致死」　最高給付6百萬

神片破452萬！「Mega戰鬥哥」爆紅後消失10年　本尊現身網看哭了

善耕365／獨居老人的uber eats！今晚你想為長輩來點…

228連假「先雨後晴」降雨熱區曝　收假後下波冷空氣更強

馬來西亞沙巴爆非洲豬瘟　即日起帶豬肉品入境直接罰20萬

2人點1份漢堡「AA制」付250　蹭飯友超詭異分食！男氣到斷線絕交

前台積電發言人孫又文退休後「一張都沒賣」　自曝台積電持股心法

理科太太曝「情緒警訊」粉絲湧私訊：堅定我做YouTuber的價值

張榕容：我像隱形人！　Clubhouse網友「超失禮問題」讓她傻眼

中學五人制／南區內戰高市瑞祥1分吞敗　球隊慢熱狀況待改善

婆婆致電忘掛斷！　媳婦偷聽「1串話」超愧疚：哭到快窒息

快訊／恐怖命案！男子跌落「攪拌水泥車」慘死　家屬目睹慘狀

小甜甜5支驗孕棒認證當媽　過程出包險冒出2個爸爸

神遊瑞典這樣住！幽浮、冰床、皇家海軍用船　你選哪一個？

李詠嫻不要看 ! 　艾力克斯花160萬元買Kobe球員卡

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

生活熱門新聞

網爆罔腰「全為賣狐仙」　男友現身回應

一周2變天！明起第一波3地區有雨

高中生7hrs台北求生！網讚：天堂行程

降雨機率30%=100%會下雨！氣象專家曝「2大正解」

學測數學頂標太難！滿級分僅1558人

「台東首富女兒」被活活燙死！毒婦再「電鍋砸夫」

電玩展戰鬥哥爆紅10年　近況曝光

7、8年級生差別在哪？　網：都是5年級生奴隸

婆婆帶6人闖娘家「圍爐」！媳婦氣：差點全武行

正宮喊人生毀　吳夢夢衰爆內幕：妳嫁錯人

倒春寒！更強冷空氣南下時間曝　連假前變天「雨更多」

妻7字叫外送員上樓　夫一看怒了

遲到13分鐘就不給吃飯？松雪樓外包餐廳業喊冤

準岳母「開2條件不賣女」　他傻：要花500多萬

更多熱門

相關新聞

解決企業缺地！中市府祭5+1招　土開業者：樂觀其成

解決企業缺地！中市府祭5+1招　土開業者：樂觀其成

身為台商大本營的台中市，今（24）日舉行台中市工業區廠商協進會第10、11屆理事長交接典禮，新任理事長由江舟致接任，台中市長盧秀燕到場見證，市府同步祭出5大策略要來解決企業用地問題，而土開業者聽聞後表示：「市府起到母雞帶小雞的作用，不怕影響還會樂觀其成。」

前2月熱銷73億！興富發集團329檔期拚了　3大百億案進場

前2月熱銷73億！興富發集團329檔期拚了　3大百億案進場

北屯賣壓怎麼看？松竹路600公尺　擠進10間接待中心成奇景

北屯賣壓怎麼看？松竹路600公尺　擠進10間接待中心成奇景

台商趴走遭罰百萬、查封特斯拉　盧秀燕：依法辦理

台商趴走遭罰百萬、查封特斯拉　盧秀燕：依法辦理

台中男老師強壓女童！網怒：手放哪？

台中男老師強壓女童！網怒：手放哪？

關鍵字：

上海台中年薪

讀者迴響

熱門新聞

19歲男大生租屋　遭爸媽監控崩潰：很噁心！

爬山遲到13分沒得吃…母女餓求便當

梁云菲淚吐14歲逃家遭3男性侵　揭藏16年悲劇

鳳梨怒了「112字霸氣護罔腰」：換我砲火對妳！

網爆罔腰「全為賣狐仙」　男友現身回應

吳宗憲變臉撂重話 綠茶自責哭了

GD爆熱戀1年Jennie　甜蜜現場全被拍到

小三騎總裁爭上位！2年後得知他月薪只有25K

BMW拔大牌違停三重騎樓！　分隊長搬2法條打臉

已婚製片變男優　病妻網路乞討度日

直播主「海外賣淫」竟是她！單日接客破10人淨賺20萬　全成醫藥費

即／苗栗一家3口車禍！爸爸、1歲兒宣告不治

阮經天「情人節見家長」爆熱戀拐拐！

快訊／失聯找不到！新店情侶已成雙屍

網紅不雅艷照瘋傳！　認了是本人痛揭殘酷真相

更多

最夯影音

更多
罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男

罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男
粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面