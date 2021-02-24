他錄取年薪220萬工作！眾人一看地點嚇歪：待不了1年就會包包回來

▲上海市。（圖／CFP）



記者邱茀濱／綜合報導

不少人都嚮往一份錢多、事少、離家近的高薪工作。但有網友表示，40幾歲的朋友最近有2個工作機會，其中一間公司開出了年薪達220萬的優渥薪資，重點是地點在上海，讓他朋友相當猶豫。貼文一出，掀起兩派網友議論。

原PO在PTT上發文表示，身邊一名40幾歲的單身男子目前無負債壓力，近期拿到了兩個工作機會，前者年薪達220萬，但工作地點卻是在上海，優點包含了「錢多、事少，產業舒適圈」，缺點則不是在台灣，無法落地生根，且物價比較高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO續指，另一份工作是在台中上班，年薪有110萬，相比上海物價較低，且是在熟悉的台灣，但缺點卻是「錢少、事略多，產業須學習」，因此希望鄉民們給出一點建議，到底會如何選擇？

貼文曝光，掀起網友正反論戰，不少人會選擇上海開開眼界，「上海阿」、「30歲前選上海」、「沒打算回來的話去上海，真心不騙」、「能待上海還是待上海，見識見識不一樣，台灣真的滿丼蛙的」、「當然上海呀，有這種機會我就去了」、「不要聽一些廢魯屁話了好嗎，單身沒負擔當然上海」、「錢差一倍還比較輕鬆 這還用選嗎」、「上海，未來發展應該較好」。

另外，也有人留言認為，「上海眉角太多了。階級還分打工仔、上海居民、上海本地人。如果只有220萬，作為沒有戶口的打工仔還是非常吃虧」、「上海買不起房+沒戶口」、「去上海又不能落地生根，很傷」、「上海220去是想不開吧，不要唬爛」、「待不了一年你就會包包回來」、「金融業還行啦，其他產業你都會懷疑是不是在上海工作，工作地點離市中心遠，那還不如在台中」、「110在台中可以買房；220在上海租房都吃力」。

►「DeMon超頻冷淬面膜」激殺1.6折、現省3721元