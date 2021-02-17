東大門夜市買去冰柳丁汁「到手變加冰橘子汁」　老闆娘一句惹毛她

▲花蓮東大門夜市。（圖／記者賴文萱攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

一位女網友16日在臉書《花蓮同鄉會》貼文，說她在東大門夜市點了2杯「不加冰柳丁汁」，但要拿飲料的時候發現顏色不對，老闆娘才說「現在沒有柳丁，這是茂谷柑」。傻眼的不僅如此，「拿起茂谷柑冒充的柳丁汁一看，才發現裡面有冰塊」，跟點的飲料完全不是一杯，讓原PO氣呼「我們是在地人，以後打死不在東大門買果汁飲料了！」

這位女網友文中開頭就不禁抱怨「#誠實告知很難嗎？」說她到東大門夜市看到果汁店，就點了1大1小、共2杯去冰柳丁汁，付了140元後離開10分鐘。結果拿飲料的時候，原PO發現柳丁汁顏色怪怪的，就開口問老闆娘，沒想到對方直接「神回覆」，說現在沒有柳丁「這是茂谷柑」。

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原PO聽到這一句忍不住秒回「沒有柳丁一開始怎麼不說？」老闆娘則是一副已讀不回的態度，女網友也只能離開。結果不僅柳丁不是柳丁，「離開後越想越不對，杯外怎麼會有冰冷的濕氣？」拿起來一看，才發現杯子裡有原PO說不要加的冰塊，「一路上越想越不舒服，有種被欺騙上當的感覺，當下為什麼不直接退錢拒買呢？」

▲店家沒有柳丁，直接打橘子汁給消費者。（圖／翻攝自花蓮同鄉會）

女網友便抱怨，「店家生意不好時怪東怪西，原物料上漲售價跟進調漲，那物價跌幅時售價有調降嗎？」並說自己不是買不起一杯500毫升60元的茂谷柑汁，「只是被欺騙的感覺真的很不舒服。」原PO也透露自己是在地人，但有這次經驗，以後打死不會在東大門買果汁飲料，最後也提到「#重點是此杯果汁酸的程度令人吃驚」、「小朋友失望的表情，讓我深感抱歉。」

貼文一出，不少網友紛紛留言直嘆，「東大門又不是第一次被爆，也不會是最後一次被爆。花蓮優質小吃真的很多，可以多找找」、「有沒有士林夜市以前的既視感」、「沒公布店家，倒楣果汁的店家會被掃到颱風尾」、「柳丁汁變橘子汁」、「也許老闆娘覺得柳丁跟茂谷都很類似，所以沒有特別說吧？當然她確實有責任要說。」