客製化健康檢查　幫助早期發現健康問題早期治療

▲台南市安南醫院健檢中心主任黃守正醫師表示，健檢後無追蹤檢查改善生活習慣，如此一來健康檢查有做跟沒做一樣。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市安南醫院健檢中心主任黃守正醫師表示，人體大部分慢性疾病如能在臨床期之前發現就應及早治療，治療效果會遠比症狀顯現後才治療來得好多，復原機率也比較高，做健康檢查就是趁疾病還潛在人體中，但症狀尚未顯現出時，先檢查出並加以治療以達「早期發現早期治療」減少疾病繼續惡化。

黃守正醫師建議有以下情形的民眾最好都能定期接受健康檢查為宜：1、30歲以上，不論男女，有不尋常的身體型態和功能有變化者。2、有家族病史者。3、自覺有需要者：健康檢查對那些「沒有症狀」、「外表看來沒有疾病」的正常人更別具意義，因無日常警告訊號與自我身體警覺性，當一旦症狀發生時反而會延誤治療良機。因此健康檢查可協助加強對自我身體警覺性，預防疾病更惡化。

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黃守正醫師說，並非每一項疾病檢查都可百分百檢測出是否真的罹患疾病，任何檢查均有偏差，這跟疾病本身篩檢方法準確性和儀器限制性都有關係，有些受檢者在檢查後的結果，可能會超出正常值，就誤以為有疾病，而一些體內有潛在疾病因子的人有可能因沒有被檢查出來，而錯過早期矯正或治療時機。一些受檢者檢查後報告顯示正常就認為很健康，於是放心大吃大喝或忽視日常保健，這種觀念其實是非常危險的。

若檢查報告發現不正常，可諮詢醫師異常值代表之真正意義，並做持續追蹤以避免錯過黃金治療時機。以白血球為例，正常白血球正常值在3500~9500間，但也常發現一些正常人白血球在3000左右而已，但如其白血球變成9千，雖仍在正常值內，但以其之正常值而言已算異常情況。

黃守正醫師提醒民眾，健康檢查後民眾大多有一些異常數據出現，醫師有做任何建議時，受檢者應遵從建議，後續追蹤來診斷治療，並養成良好生活習慣來減少危險因子，如此健康檢查才有實質意義。倘若只是應付心態，想說每年定期健康檢查就認為是對健康有交代，但健檢後無追蹤檢查改善生活習慣，如此一來健康檢查有做跟沒做一樣。

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