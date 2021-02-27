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再讀一次大學！陪肌萎症女走復健路　慈父辭公職考上物理治療系

▲吳明勇為了女兒辭去公職，考取物理治療系就讀，希望能陪伴女兒復健路走的更踏實。（圖／門諾醫院提供，下同）

吳明勇（左）為了女兒辭去公職，考取物理治療系就讀，希望能陪伴女兒復健路走的更踏實。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「只要女兒開心、平安長大，一切都值得」！現年35歲的爸爸吳明勇，為了照顧患有肌肉萎縮症的女兒，幾年前毅然辭去了公務員一職。帶著女兒頻繁的進出醫院治療、復健，為了能夠加強自己對醫學的認知及物理治療的專業，3年前吳明勇決定再念一次大學，跳脫了原本的文科領域，順利考取物理治療系就讀，希望能陪伴女兒復健路走的更踏實，這份對女兒的愛，令人深受感動！
 
7歲的小欣在爸爸及奶奶的陪伴下再次來到花蓮輔具中心，期盼透過物理治療師的評估與建議，選購一部適合小欣現階段使用的擺位型輪椅。戴著口罩，小欣乖巧的讓治療師量測，雖然因身體的肌力不足，行動上不同一般孩子的活力旺盛，但小欣對著男治療師突如其來的喊出一句「歐巴」，頓時炒熱了現場氣氛。

▲吳明勇為了女兒辭去公職，考取物理治療系就讀，希望能陪伴女兒復健路走的更踏實。（圖／門諾醫院提供，下同）

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▲▼帶著女兒頻繁的進出醫院治療、復健。
 
爸爸吳明勇說，小欣出生時就被醫師懷疑是肌肉萎縮症，但透過基因的檢測卻無法正確判斷出疾病的類型，在臨床上算是罕見。但即便如此，漫長治療路還是得面對，當時已是公務員的他，為了全心照顧女兒，毅然決然辭去了公職，白天要經常帶著小欣至醫院復健、治療，晚上也因為女兒翻身不易，平均2-3小時就要幫女兒翻身，照顧雖然辛苦，但看著女兒一點一點的進步，內心也感到相當安慰。

▲吳明勇為了女兒辭去公職，考取物理治療系就讀，希望能陪伴女兒復健路走的更踏實。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
陪伴女兒度過最艱辛、難熬的階段，為了讓女兒獲得更專業的照顧，吳明勇決定提升自己醫療領域的專長，本想考醫學系，但對於大學時就讀文商類的他真的是高難度，於是他決定報考物理治療系，一方面可以將自己所學運用在女兒身上，對女兒的病況、日常照顧可以更理解與安心，另方面則是考量未來的就業發展。目前已大三的他，白天除了求學，也透過兼任學校工作及家教來增加收入，雖然經濟上不寬裕，但也還過得去，即使未來可能必須面對許多挑戰，但吳明勇說，一家人聚在一起，就是最大的支撐動力。

▲吳明勇為了女兒辭去公職，考取物理治療系就讀，希望能陪伴女兒復健路走的更踏實。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
由於小欣目前就讀花蓮特教學校，下課都已是4點多，而爸爸吳明勇也仍在求學，因此，如有輔具評估等相關需求時，周間都必須請假一趟。

門諾醫院表示，自2019年受花蓮縣政府委託承辦花蓮縣輔具資源中心業務至今，累計服務案件已超過萬件，考量身障者各項需求及為了體恤其他照顧者平日工作辛勞、休假困難和居住較偏遠等因素，自三月起提供雙周六〈3/13、3/27〉上午8點至12點的常態性服務，安排社工、治療師、維修技師及管理師輪班值勤，以利個案或照顧者取得相關輔具評估、維修、租借等服務，並保障身障者權益。

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