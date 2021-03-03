雷皓明／罵人「豬隊友」會成立公然侮辱嗎

▲罵人「豬隊友」是公然侮辱嗎？公然侮辱罪的要件在於，是否在公然情況下，對他人做出侮辱人格、名譽、尊嚴的言行。（圖／視覺中國）

日前，有位主管罵屬下「豬隊友」、「你的腦袋有沒有出狀況啊」、「可能是請小學生級的」等語而吃上官司，雖然最後這個案子被判無罪，那到底怎麼樣的情況下會被判公然侮辱呢？



公然侮辱成立要件

公然侮辱，顧名思義就是要在公然的情況下對他人侮辱，更白話一點就是，在「讓人可以聽得見、看得見、知情」的狀況下，對「對方」做出「侮辱人格、名譽、尊嚴」的言行。所以，「公然」、「特定對象」及「貶低人格的言行」都是成立公然侮辱的要件。

近期很多有關公然侮辱的案件，檢方直接以不起訴的方式處理掉了，若以民國109年間法院審理的公然侮辱相關案件來看，被判決無罪者比例小於10％，由此可見，此類案件進到法院，法院認為公然侮辱是蠻有可能成立的。

至於法院認為不成立公然侮辱的理由，排除掉證據不足外，不外乎就是「非公然」或「沒有侮辱人格、名譽、尊嚴」。公然是指多數人或是不特定人可以知悉這個侮辱行為的環境，例如兩人在空教室中獨處，但因為其他同學隨時可以進入教室，所以空教室仍會成立公然的環境。至於罵人的話有沒有侮辱人格、名譽、尊嚴，法官會就該侮辱言論前後的對話、情境，佐以事件綜合判斷。舉例來說，當罵人者原本就猜忌對方有偷竊行為而出言：「你這個小偷！」有法院（臺灣新竹地方法院 109 年易字第 530 號刑事判決）就認定這樣不屬於侮辱人的言論，而不成立公然侮辱。

前述案件中，主管對下屬說：「每個人都不希望自己有豬隊友。」法院認為這句話並不完整，而無從得知主管所說的「豬隊友」是否特定指該名部下；而「你的腦袋有沒有出狀況啊」、「可能是請小學生級的」，法院則認為這是基於事實而對於工作表現所做的評論，並沒有超越言論的合理範圍，而有侮辱人格、名譽或尊嚴的情事。綜合以上，法院認為這個案子不成立公然侮辱。（本文轉載自律師談吉他粉絲頁）

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●雷皓明，喆律法律事務所主持律師，著有《一不小心就被吉》。以上言論不代表本公司立場。