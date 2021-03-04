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屏東翁理完髮忘了回家路　家人急求神廣播…東港警神救援

▲東港警分局新園所所長李毅信、警員李智敏2員，幫許男找到家人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局新園所所長李毅信、警員李智敏2員，幫許男找到家人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣許姓男子出院後上街理髮，卻忘記回家的路，家人發現到廟內祈求神明保佑他平安返家，並拜託村辦公室廣播，東港警方獲報發現他蹲坐路旁不知所措，載回分駐所內，查知住處，連絡家人將他帶回，讓家屬很感激。

東港警分局新園所所長李毅信、警員李智敏2員，於3月3日執行20至22時執行巡邏勤務時，接獲民眾報案稱有一名老人蹲坐新園鄉仙吉路一冷飲店前不知所措，2員人獲報趕到現場，發現疑似失智老人，由於已是晚上，檢視他身體狀況並無大礙，先將他載回分駐所。

警方事後查出，他姓許，今年63歲，設籍新園鄉，領有身心障礙手冊，他於3日上午剛從東港安泰醫院辦理出院手續回到住家後，自己一人徒步從住家外出理髮，但理完頭髮後走出理髮店卻迷失了方向忘記如何返家，疑因走累而蹲坐在路旁，因民眾發現報警，警方聯絡家屬到派出所。

家屬表示，許民因精神障礙須長期治療，這次獨自外出理髮卻迷途無法返家，他的姊姊認為必須等到24小時過後才能報警處理，因此先向當地媽祖廟祈求許男能平安，並請廟方廣播找他未果，想說等到隔日上午再去派出所報案，幸接獲警方通知，讓他們很感動。

東港警分局呼籲，若家中有長者或需照顧成員者，儘量避免讓其自行外出，或在隨身的衣物繡上姓名、聯繫電話等識別資料，以便提供警方或相關單位辨識，能快速聯絡家屬，多一份保障。

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