台鐵海端事故釀2死！鐵道局「還沒開始查」：要等交通部核准

▲台鐵台東海端火車站發生道班工遭自家工程車撞死意外。（圖／台鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

台鐵上月23日發生勞安意外，道班維修人員遭電力車撞擊，釀成2死1傷。交通部鐵道局長胡湘麟今日表示，該案不屬於出軌、撞擊、火災等重大行車事件，因此須先報請交通部核准，才可啟動調查，待交通部近兩日完成核定，鐵道局即會開始著手調查，最快本周開始。

交通部台鐵局通報，23日08:35於海端站進行道岔抽換工程，於工程結束後，留3名池上工務道班維護保養，施工3人不慎遭8742次(電力維修車)撞上，有3人受傷送往關山慈濟醫院救治，事故釀成2死1傷。

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交通部長林佳龍日前指示，調查單位應該盡速釐清五大重點。第一，電力維修車駕駛訓練及檢修施工道班均提出申請，受理申請單位是否善盡職責，確實通報相關人員及申請雙方。

第二，工務道班申請不影響行車運轉之保修作業，並未申請封鎖或隔斷路線，故未派遣駐站監視員，此規定未從嚴規範，是否有疏漏應補強。

第三，保修作業雖並未申請封鎖或隔斷路線，但維修車是否依規定降速，以不逾40公里之時速運行。

第四，道班原瞭望員遭撞傷，且規定須2名瞭望員卻僅有1名，是否未落實職安訓練與考核，以及人力配置的申請與審核機制。

第五，台鐵人力與系統設備之提升、以及運工機電橫向溝通機制是否不足，如何強化施工作業與行駛車輛的資訊傳達與安全防護。