談鳳梨遭陸網刪文　蔡正元：我說穿了某些大陸人的玻璃心

▲前國民黨立委蔡正元。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者蘇晏男／台北報導

針對中國大陸禁台灣鳳梨進口議題，前國民黨立委蔡正元3日同時在臉書、微博與今日頭條，以「鳳梨心態」為題發文，結果今日頭條的那篇文章卻在貼出後沒多久被刪除。他表示，可能貼文說穿了，某些大陸人的玻璃心，受不了「鳳梨心態」的刺激。

▲蔡正元3日「鳳梨心態」的臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／蔡正元，點圖可放大）

「一個鳳梨問題，把兩岸人民的心態打出原形。」蔡正元在鳳梨心態文章中寫道，越是台獨傾向的人，越認為賺大陸錢是應該的，而台獨傾向不算嚴重的人，會認為大陸不買台灣鳳梨，就是傷害台灣人民的情感；不過大陸也有些人非常鴕鳥心態，總認為兩岸人民一家親，卻不敢直視現在台灣人已否認自己是中國人。

蔡正元繼續說，大陸人自我麻醉不願承認讓利台灣的惠台措施，是不可能讓台灣人承認是中國人，而台灣人即使賺再多大陸的錢，不只不承認是中國人，甚至還會敵視對方，大陸還扯什麼心靈契合實在好笑。「大陸只剩下兩條路可走，第一條容忍台灣獨立，第二條消滅台灣獨立，如果這兩條路都走不通或不願走，兩岸問題就只能繼續鳳梨心態。」

不過貼文發出後4小時，蔡正元於臉書表示，他今天「鳳梨心態」貼文同時發布在臉書、微博及今日頭條，然而今日頭條貼出沒多久，該貼文就被刪除。他認為，「可能貼文說穿了，某些大陸人的玻璃心，受不了『鳳梨心態』的刺激。有趣的是台獨人士沒跳起來，那些大陸人就先受不了，你說奇怪不奇怪？」

▼蔡正元表示文章被今日頭條刪除。（圖／翻攝自Facebook／蔡正元）