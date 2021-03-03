食農新創事業路迢迢　好食好事幫你加速成長

▲頂新和德基金捐助成立的好食好事第四屆加速器計畫即起開跑。



圖、文／好食好事基金會提供

頂新和德基金捐助成立的好食好事基金會，透過台灣首創的食農新創加速器計畫，累計輔導25家食農新創公司，其中14家在輔導完成後取得外部資金，實收資本額成長約1.1億元，資本成長率達42％。第四屆加速器計畫即起開跑，歡迎跟食農有關的中小企業或新創公司4月7日前報名競逐十個免費輔導名額。

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▲好食好事基金會加速器計畫累積3屆，共輔導25家食農新創公司。



新冠肺炎疫情讓人們降低經濟活動，但更注重健康生活，企業也要跟著因應，才能開創市場新局面。飲食是生活所必需，好食好事基金會從2018年起，在捐助人代表魏應充的推動下，創設台灣首個專門為食品、農業、餐飲等食農團隊的「加速器種子計畫」，入選的食農新創團隊將有4個月的免費輔導課程，並可獲專屬業師指導及鏈結種子基金擇優投資。

這項台灣首創的食農新創加速器計畫，每年招募「食農科技」、「食農生技」、「創新飲食」、「永續食農」4大領域團隊，從土地耕作乃至科技介入，只要是跟食農產業相關的新創團隊，都是「好食好事加速器種子計畫」服務的對象。

好食好事基金會指出，加速器種子計畫前3屆，共輔導25家食農新創公司，其中有14家在輔導完成後取得外部資金，實收資本額成長約1.1億元，資本成長率達42％。

▲「好食好事加速器」為每家參與加速器的食農企業提供4個月的免費課程。



去年第3屆有64個團隊報名，10組入選，不少團隊主打無毒、低鉀等訴求的創新食品，也有近半的入選團隊結合科技施作或生物科技提高產量與品質，部分團隊則建立在地互利、共好模式，吸引青年返鄉及實踐農業永續，達成捐助人代表魏應充回饋土地的初衷。

第4屆「好食好事加速器種子計畫」，即日起至4月7日受理報名。入選團隊可獲4個月免費課程，內容包含商業模式、行銷策略、簡報技巧、財務規劃、媒體公關等。

此外，基金會的「新創業師輔導系統」已延攬近40位食農、餐飲、科技、零售等業師，入選團隊可獲3至4名專屬業師輔導，課程結束後也有機會在成果發表日（Demo Day）媒合資源與人脈，甚至還有通路上架與獲得創業資金的機會！

好食好事基金會希望透過加速器計畫，幫助台灣食農企業，以新科技與新觀念，在瞬息萬變的世界中站穩腳步，同時也期盼透過食農不同領域的創新能量，讓台灣擁有更健康、更永續的生活。加速器報名網址：https://reurl.cc/DvjOLm