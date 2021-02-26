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理財周刊／天使居　老有所終人去愛留

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

▲王建煊院長與妻子蘇法昭老師(圖右二、圖左二)本著大愛的理念開辦「Angel House天使居」，圖左一為無子西瓜基金會執行長王夢迪。圖右一為理善國際關懷協會執行長林鳳。

文／理善國際關懷協會．林鳳

無子西瓜基金會創辦人王建煊，當年叱吒風雲是政壇小鋼砲，他一生講求公義致力公益，也可能是與從小窮困的家境有關，家裡沒廁所沒洗澡間，父母因繳不出學費都沒念過書，還好父親當兵配給有飯可吃。當年隨軍人父親來台，力爭上游的王建煊每考必中一路順遂，遇到許多貴人像李國鼎栽培拉拔，所以年紀輕輕就位居高官。王院長人生閱歷無數，年紀越大越感謝上帝一路帶領安排。

王院長雖曾罹癌但目前無礙，而太太蘇法昭老師有輕微的阿茲海默症即失智症，一般越近期的事越易忘，例如會忘了今天有上節目錄影。王院長說有時蘇老師也會突然說「我要回家！」她完全忘記自己已住了十年的家。有時又會問「我爸爸呢？」她忘了父親已上天堂。過去失智症常被標籤化是笨瓜，但此症並非所有事全忘，而是仍條理分明邏輯清楚。若有親友是失智症，千萬別覺得丟臉，因失智只是病，就像感冒或慢性病需藥物治療而已。要讓失智的人經常跟外界接觸，腦筋在動神經就比較不遲鈍。

牽手一生 婚姻之道

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王院長與蘇老師互動幽默鶼鰈情深，逗趣說是太太倒追他追很久，因她掐指一算這小子將來會做部長院長，嫁給他準沒錯。跟一個人一起生活五十多年始終如一，調侃笑稱是因為沒有本事始終如二，但其實最後沒法不承認這一切是上天的安排。在高齡八十二歲的王院長身上看不出年紀，反而看見更多的幽默氣度與人生智慧。而蘇老師看似鬥嘴的機智反應，從訪談中與王院長的肢體語言中展現甜蜜，完全看不出她有輕微的阿茲海默症。

台灣離婚率年年居高不下，王院長寫過二十本書中有一本《牽手走一生》，提供找到對的人之最大秘訣，就是在談戀愛要結婚前，觀察對方有無愛心，若沒愛心絕對沒責任感，將來不是一個好丈夫好妻子。例如男人若愛老婆就不會搞小三，不讓她痛苦就是責任感的體現。又例如政治人物常說愛台灣老百姓，但如若不孝順父母怎可能真心愛台灣，只是一種選舉語言而已。

無子西瓜 美好願景

台灣已邁入高齡化社會，若因工作需把長輩送老人院，父母會覺得孩子不要他們了，因老人院舊有標籤像在等死不好聽。而沒小孩的無子西瓜也越來越多，人老了會擔心生病沒人照顧，或老伴走了會恐慌，所以王院長現在集中力量做「Angel House天使居」，意即老人院老人住的地方。無子西瓜基金會以前沒自己的長照機構，幫助過的老人皆散居各地，工作人員探望長者耗時費力難保照顧品質。尤其生活能自理時有機構收留，一旦失能失智可能沒人收，造成惶惶不安老無所依。所以王院長決定開辦天使居，想讓老人住了像天使般快樂過好每個當下。

王院長與蘇老師說，世界上最苦難最貧窮的人，不是吃不飽穿不暖，而是孤獨寂寞的感受。院長夫婦沒有子女，本著大愛的理念與概念開辦天使居，期盼無子老人變有子不孤寂，要讓住進天使居的老人，看到工作人員都像是自己兒女，而服務人員把老人當自己父母，照顧老人一路到終了安葬全部負責。第一個天使居將選在林口，預計三月舉辦動土典禮，有錢捐錢有力出力一起做，真有愛心做或想紀念親人，將審核同意冠名天使居，例如林鳳出錢出力就叫林鳳天使居，名額不多估計屆時將秒殺。雖一條龍作業不簡單，但集結眾人力量，盼能遍地開花自給自足，期待天使居使更多老人得救，達到美好的願景。

人去愛留 神的安排

沒有人能長生不老終將離開，唯有愛心可永留世上，王院長送給大家一句話：有愛走遍天下。蘇老師補充：可那愛不是亂愛，否則就走不了天下了，所謂有愛走遍天下，就是對天下的每個人每件事，盡量做到腳踏實地，這樣人生就是圓滿成功的。(本文作者林鳳為「理善國際關懷協會」與「理善認證學院」執行長。理財行善．正向能量．致力公益．傳播美好。理周集團旗下品牌之理財周刊與理善學院，歡迎公益報導與異業合作 www.wips.org.tw)

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

【更多精采內容，請見《理財周刊》1070期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw

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