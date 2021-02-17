　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

魏應充間接幫忙　怯志青年變身德克士脆皮炸雞店儲備幹部

▲魏應充,頂新和德文教基金會,將才學堂,公益,社會企業。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲正式升為儲備幹部是阿智對自己期許的第一步。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

高中肄業後曾宅居在家多月的青年「阿智」，本月晉升Dicos德克士脆皮炸雞店儲備幹部，農曆除夕更轉調直營門市，朝店經理夢想邁進。頂新和德文教基金會創辦人魏應充4年來助500名高關懷青少年培養一技之長，去年進一步要求基金會結合集團與外部就業機會，盼建立完整協助網絡，總計去年45名就業班學員已有近4成就業，「阿智」即為其一。

台灣每年因家庭經濟困難、缺乏學習興趣等因素未完成學業的青少年逾萬人，頂新和德文教基金會創辦人魏應充4年前注意到這項問題，透過基金會推出「將才學堂」烘焙技職教育計畫，希望協助他們培養可翻轉人生的一技之長。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡指出，「將才學堂」計畫提供免費烘焙課程資源給協助高關懷青少年的公益團體，過去以協助職涯興趣探索為主，魏應充創辦人認為不夠，因此基金會去年首度推出「將才學堂就業班」，學員接受的360小時免費訓練課程中，除包含烘焙課程，也包含就業趨勢、面試模擬等，結訓後再進一步協助就業媒合。

▲魏應充,頂新和德文教基金會,將才學堂,公益,社會企業。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲阿智考核時的標準動作讓督導讚許。

基金會指出，去年與屏東公益團體合作開設兩梯次就業班，45名學員共有23人取得33張丙級麵包、丙級西點蛋糕或丙級餅乾證照，透過就業媒合或自行求職就業的人數為17人，其中6人進入烘焙業，來自屏東的「阿智」為就業班表現最亮眼學員。

「阿智」讀高中時，因跟不上學業而未拿到文憑，充滿挫折的他，認為自己沒文憑、沒證照無法工作，躲在家裡好幾個月。因緣際會下，「阿智」先在2018年9月加入將才學堂探索班，學習半年的烘焙技能，去年4月又進一步加入就業班，期間除拿到兩張丙級烘焙證照，也因計畫課程受到鼓勵，重新找到為人生奮鬥的動力。

▲魏應充,頂新和德文教基金會,將才學堂,公益,社會企業。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲好脾氣的阿智就算遇到客人諸多的要求也能一笑帶過。

阿智去年8月從就業班結業後，接受計畫安排，到德克士炸雞面試並獲工作機會，幾個月下來，阿智不僅工作穩定，也順利在本月初晉升為儲備幹部，農曆除夕還將調任直營門市上班，阿智期許自己未來能往店經理職務升遷努力。

▲魏應充,頂新和德文教基金會,將才學堂,公益,社會企業。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲阿智今年有能力發紅包給最疼愛的外甥女了。

德克士人資觀察，阿智一開始雖無法快速融入團隊，也不擅表達內心情緒，但總能默默完成交付任務，公司願意栽培這樣的人，未來也歡迎願意努力的青少年前來應徵。蕭巧怡表示，將才學堂計畫會持續開辦，也將與更多企業攜手提供資源與工作機會，協助這些青少年自立。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
「國道8連撞勞斯萊斯」維修費曝光！魔毯體驗妙禪也有1輛
台南男死前打給老婆　她沒接到崩潰曝原因
「訂到最貴工地」她1晚噴9200　遊客：12年前就這樣
56年前開在田中央！「被笑賣給青蛙嗎」傳奇東區守門人曝店面價

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

你太年輕！晁菘徽媒合旅日曾被冷言冷語　終於把台將推進名校

魏應充間接幫忙　怯志青年變身德克士脆皮炸雞店儲備幹部

排停車場遇插隊...副駕妹子爆氣 機關槍式狂砲：智Ｘ去嚕壁啦！

勁寶勾住Ella脖子「嘟嘴猛親」！　賴解孵一旁吃醋推開：你夠了ＸＤ

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

傲嬌爸溜進女兒房間飆罵「起床」 下秒看見軟爛貓貓主子露姨母笑

南投「泡麵土地公」旁堆出垃圾山　每天吃300箱...上萬紙碗清到崩潰

五月天改編「搖滾版《Mojito》」！　阿信「杰倫Key很高」…蕭敬騰吐槽：是早期

超跑違停黃網線放紙條+紅包求情　花蓮警連開「3張罰單」反送車主

拾荒婦遭撞「卡車底拖行650m亡」 駕駛辯沒看見...警怒：你有良心？

超嗨狗狗「咬著點火鞭炮」狂奔　炸完家裡炸狗窩！網驚：虎爺？

彰化女大逆向100公尺「4車嚇歪」 貨車煞不住追撞！她竟迴轉肇逃

魏應充間接幫忙　怯志青年變身德克士脆皮炸雞店儲備幹部

頭號種子巴蒂爆冷出局　澳網續寫無地主球后難堪紀錄

吳孟達心臟被感染「暴瘦現身曝近況」！ 硬撐上場：拍戲第一次哭了

一句「殺殺殺」...靈性白鵝氣到吐血！主人笑翻：只是逗逗牠　網怒：殘忍

上網發現男友偷偷訂婚　「手上鑽戒超眼熟」她傻眼：那是我的戒指

最重恐罰500萬！愛莉莎莎「YouTube退訂人數驚呆」　網紅：沒事兒

賓士男夜砸3萬帶酒店妹回家硬上！被逮喊：她很主動　下場慘曝

快訊／淡水敦煌碼頭驚見「1男浮水面」！　身體腫脹明顯死亡

網購開工限定小確幸！東森幣最高折抵80%　momo送3000杯雙Q奶茶

「國道8連撞勞斯萊斯」維修費嚇人　魔毯體驗紫衣妙禪也有1輛

香港最快本周收到疫苗！港府估到貨一周內可展開接種

公益熱門新聞

怯志青年變身炸雞店儲備幹部

應曉薇攜手莊敬高職師生餐盒送暖

從小被打罵⋯長大暴力傾向5倍！

謝祖武參與愛爾麗高雄發紅包敬老

郁方熱心公益　自嘲當媽哭點低

遭棄養老人擠爆宜弘道之家　資金缺口達500萬

貧富不均跟環境影響人際有關！

青年失業率是全國3倍　免費計畫助就業

麥當勞叔叔之家　首次慈善晚宴

愛盲庇護青年攜手呷七碗募年菜

喜歡直接拿「白象獻曝」免費市集

屏東偏鄉童需要更多鼓勵　不是憐憫

難忘愛的早餐！女孩致謝詞暖爆

東森直消電商贈百件羽絨衣　台中弱勢生過好年

更多熱門

相關新聞

謝祖武代言樂透神器　中獎很科學

謝祖武代言樂透神器　中獎很科學

農曆新年期間，除了返鄉與家人團聚圍爐，買張樂透試手氣也成為許多人必做的事情之一！然而每年都在憑直覺、看財位辛苦提供中獎機率嗎？其實買樂透也可以「很科學」！在2021年更邀請到「不老男神」謝祖武擔任「2021從新開始，富達樂透讓愛永續」公益活動宣傳大使，讓大家可以真正實踐「買樂透做公益」！

疫情衝擊社福東森直消電商送年菜

疫情衝擊社福東森直消電商送年菜

謝祖武參與愛爾麗高雄發紅包敬老

謝祖武參與愛爾麗高雄發紅包敬老

頂新和德冬令營　學童幫恐龍找家

頂新和德冬令營　學童幫恐龍找家

單親爸苦養2子　志工做發粿送暖

單親爸苦養2子　志工做發粿送暖

關鍵字：

魏應充頂新和德文教基金會將才學堂公益社會企業愛心雲

讀者迴響

熱門新聞

台南男最後一口氣　求路人打給妻子

花旗「錯匯250億」法院判收款人免還錢！

懷孕正宮答應一夫多妻9年！要求「看老公和小三嘿咻」

美熟女快閃下海40天撈40萬！200男客對戰無人撐過5分鐘

連假40萬人上當！點開見端火鍋滑倒崩潰

鄭人碩放閃遭酸「狗男女」　小薰罕見回應！

國產車「噴撞2000萬勞斯萊斯」　網嚇歪

男大生遊台南捲命案　被逼三貼幫思者逃亡

老公在家裝攝影機！拍到「辣妻躺公公大腿」親密動作

李靖遭性騷退演藝圈　改行賣水果

台南男攔路人機車求救　三貼逃跑仍遭刺死

國道8連撞勞斯萊斯害的！夾殺慘狀曝

台南兇殺內幕曝　他遭仇家一刀捅心成致命傷

旗袍妹一脫黑絲襪「連續走光2次」

8歲童閹掉求當太監　醒來清朝滅亡了

更多

最夯影音

更多
排停車場遇插隊...副駕妹子爆氣 機關槍式狂砲：智Ｘ去嚕壁啦！

排停車場遇插隊...副駕妹子爆氣 機關槍式狂砲：智Ｘ去嚕壁啦！
勁寶勾住Ella脖子「嘟嘴猛親」！　賴解孵一旁吃醋推開：你夠了ＸＤ

勁寶勾住Ella脖子「嘟嘴猛親」！　賴解孵一旁吃醋推開：你夠了ＸＤ

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

傲嬌爸溜進女兒房間飆罵「起床」 下秒看見軟爛貓貓主子露姨母笑

傲嬌爸溜進女兒房間飆罵「起床」 下秒看見軟爛貓貓主子露姨母笑

南投「泡麵土地公」旁堆出垃圾山　每天吃300箱...上萬紙碗清到崩潰

南投「泡麵土地公」旁堆出垃圾山　每天吃300箱...上萬紙碗清到崩潰

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面