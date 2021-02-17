魏應充間接幫忙　怯志青年變身德克士脆皮炸雞店儲備幹部

▲正式升為儲備幹部是阿智對自己期許的第一步。



圖、文／頂新和德文教基金會提供

高中肄業後曾宅居在家多月的青年「阿智」，本月晉升Dicos德克士脆皮炸雞店儲備幹部，農曆除夕更轉調直營門市，朝店經理夢想邁進。頂新和德文教基金會創辦人魏應充4年來助500名高關懷青少年培養一技之長，去年進一步要求基金會結合集團與外部就業機會，盼建立完整協助網絡，總計去年45名就業班學員已有近4成就業，「阿智」即為其一。

台灣每年因家庭經濟困難、缺乏學習興趣等因素未完成學業的青少年逾萬人，頂新和德文教基金會創辦人魏應充4年前注意到這項問題，透過基金會推出「將才學堂」烘焙技職教育計畫，希望協助他們培養可翻轉人生的一技之長。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡指出，「將才學堂」計畫提供免費烘焙課程資源給協助高關懷青少年的公益團體，過去以協助職涯興趣探索為主，魏應充創辦人認為不夠，因此基金會去年首度推出「將才學堂就業班」，學員接受的360小時免費訓練課程中，除包含烘焙課程，也包含就業趨勢、面試模擬等，結訓後再進一步協助就業媒合。

▲阿智考核時的標準動作讓督導讚許。



基金會指出，去年與屏東公益團體合作開設兩梯次就業班，45名學員共有23人取得33張丙級麵包、丙級西點蛋糕或丙級餅乾證照，透過就業媒合或自行求職就業的人數為17人，其中6人進入烘焙業，來自屏東的「阿智」為就業班表現最亮眼學員。

「阿智」讀高中時，因跟不上學業而未拿到文憑，充滿挫折的他，認為自己沒文憑、沒證照無法工作，躲在家裡好幾個月。因緣際會下，「阿智」先在2018年9月加入將才學堂探索班，學習半年的烘焙技能，去年4月又進一步加入就業班，期間除拿到兩張丙級烘焙證照，也因計畫課程受到鼓勵，重新找到為人生奮鬥的動力。

▲好脾氣的阿智就算遇到客人諸多的要求也能一笑帶過。



阿智去年8月從就業班結業後，接受計畫安排，到德克士炸雞面試並獲工作機會，幾個月下來，阿智不僅工作穩定，也順利在本月初晉升為儲備幹部，農曆除夕還將調任直營門市上班，阿智期許自己未來能往店經理職務升遷努力。

▲阿智今年有能力發紅包給最疼愛的外甥女了。



德克士人資觀察，阿智一開始雖無法快速融入團隊，也不擅表達內心情緒，但總能默默完成交付任務，公司願意栽培這樣的人，未來也歡迎願意努力的青少年前來應徵。蕭巧怡表示，將才學堂計畫會持續開辦，也將與更多企業攜手提供資源與工作機會，協助這些青少年自立。