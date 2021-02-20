　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

王令麟新年送愛不間斷！東森直消電商贈209件羽絨衣　暖和福民平宅住戶的心

▲▼東森直消電商捐羽絨衣給萬華弱勢團體,東森直消電商北區展業長蔡瓊英,台北市議員郭昭巖。（圖／記者李毓康攝）

▲東森直消電商捐出兩百多件羽絨衣，希望讓萬華福民平宅的居民們，在氣溫乍暖還寒的春天也能穿得保暖，照顧身體健康。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者張芳瑜／台北報導

長期關注公益以及偏鄉弱勢族群需求的東森集團總裁王令麟，在迎來金牛新年的同時仍保持「取之於社會，用之於社會」的初心，持續進行公益活動，帶領旗下團隊前往全國各處送愛！今（2/20）由東森直消電商北區展業長蔡瓊英代表，至台北市萬華區郭昭巖議員服務處，贈送209件羽絨衣給和德里福民平宅居民，希望在春寒料峭的此時，羽絨衣不僅能暖和居民們的身體，還能讓他們感受到來自東森集團的溫情新春祝福，在新的一年裡過得愈來愈好。居民們收到羽絨衣也迫不及待現場試穿，大讚款式好看、顏色亮麗，而且穿上真的很暖和，非常感謝東森直消電商和集團總裁王令麟的愛心。

▲▼東森直消電商捐羽絨衣給萬華弱勢團體,東森直消電商北區展業長蔡瓊英,台北市議員郭昭巖。（圖／記者李毓康攝）

▲福民平宅居民前來領取羽絨衣，還開心送上手指愛心，向東森直消電商表達感謝。

台北市萬華區議員郭昭巖表示，自己從小在和德里土生土長，母親李仁人擔任議員期間為地區國中爭取更好的學習環境，而她則是接棒推動「福民平宅」改建，因住戶多為弱勢家庭和低收入族群，改建後的混居大樓不但能去標籤化，還能給居民更好的生活空間。她也感念社會企業能一同發揮愛心，支持弱勢族群，像是東森直消電商和東森集團總裁王令麟此次捐贈兩百多件羽絨衣，提供居民們平時最需要的生活物資，「讓福民平宅住戶能感受到社會正向善意的關懷。」於是今（2/20）郭昭巖議員特別與台北市社會局一同頒發感謝狀，向東森直消電商表達誠摯謝意。與會的萬華區區長詹天保也表示，「非常謝謝東森集團總裁王令麟對萬華區的照顧，萬華區弱勢人口比例較高，更需要地方和社會企業的支援，年前就有好幾場東森直消電商的公益活動，王總裁也親自出席，真的相當令人感動。」

▲▼東森直消電商捐羽絨衣給萬華弱勢團體,東森直消電商北區展業長蔡瓊英,台北市議員郭昭巖。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員郭昭巖（左一）頒發感謝狀，由東森直消電商北區展業長蔡瓊英（中）、東森直消電商鑽石級店主林芸竹一同代表領獎。

台北市社會局副局長廖雪如分享，牛年農曆新年前後天氣真的很冷，但社會企業的愛心熱血卻一直很溫暖，她先前也參與過東森直消電商分送物資的活動，這次東森直消電商又捐贈了弱勢族群在天冷時相當需要的保暖衣物，「感謝東森直消電商一直以來都發揮了『取之於社會，用之於社會』的精神，擔起社會企業責任照顧弱勢團體。」各界輪番的道謝，也讓代表授獎的東森直消電商北區展業長蔡瓊英笑著回應，「東森直消電商成立3年多，正式店主約1萬人、實習店主超過20萬人，透過這個平台幫助很多人改善了生活，這也是集團總裁王令麟當初成立的初衷，所以我們更感謝萬華居民給東森直消電商機會，能一起共享溫暖。」福民平宅居民收到暖心物資不斷報以熱烈掌聲，並用雙手對代表蔡瓊英比出大愛心，蔡瓊英則親切地為福民平宅的居民、長輩們穿上羽絨衣，現場互動超級熱絡，場面溫馨可愛。

▲▼東森直消電商捐羽絨衣給萬華弱勢團體,東森直消電商北區展業長蔡瓊英,台北市議員郭昭巖。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市社會局副局長廖雪如（左二）頒予感謝狀，肯定東森直消電商一直以來落實「取之於社會，用之於社會」的行動。

東森直消電商鑽石級經銷商林芸竹，今日一同出席送愛心，她表示父母也熱衷公益，希望能幫助社會，這也是她選擇加入東森直消平台的原因，「加入後真的幫助了很多家庭，很多人透過直消電商的網路平台，能在家照顧家人又能以自己的力量改善收入，還能邀請其他人，大家一起變得更好。」林芸竹分享，東森直消電商的夥伴有了正向的信念，變得更敢於把夢做大；她期望未來能幫助更多家庭，達成眾人共好的境界，也想將這樣好的商機分享給全世界。

▲▼東森直消電商捐羽絨衣給萬華弱勢團體。（圖／記者李毓康攝）

▲希望幫助更多家庭改善生活，是東森直消電商鑽石級經銷商林芸竹一直以來的目標。

東森集團在總裁王令麟引領之下，不論是旗下的電視購物、房屋與新媒體都有亮眼成績，尤其是東森直消電商，在受疫情影響的2020年，依舊創下15億新高業績，獲得社會大眾肯定和信賴。除了以滿腔熱血衝事業，總裁王令麟更堅持「時刻做公益」的原則，感召全體員工一起為公益付出，去年10月即捐贈池上米給汐止安養院，並為90歲以上爺奶慶生，不久前捐出百萬現金與50萬物資，幫新北弱勢家庭與流浪動物過好年；年前應援台北市議員應曉薇的歲末送暖活動，捐贈150組火雞大餐支持台灣農民，也讓弱勢家庭溫暖辦桌。總裁王令麟更指示未來東森集團做為社會企業楷模，每年冬天都要固定規劃送暖活動，一直不間斷地送愛，為社會盡一份心力。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／「台灣第一特務」成共諜　退役上校30萬交保
凍齡女神「皮膚凹陷」零修圖照曝　網驚：老好多
美理髮師滑倒「剪刀直插胸口」鮮血狂噴　驚悚畫面曝
國策顧問無米樂「崑濱伯」　自宅辭世享耆壽92歲
「統神端火鍋」10個冷知識曝光　衝YT發燒第一

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

穿新衣笑開懷！東森直消電商贈百件羽絨衣　台中弱勢生心暖過好年　

王令麟新年送愛不間斷！東森直消電商贈209件羽絨衣　暖和福民平宅住戶的心

趙小僑2次試管失敗終成功「我懷孕了！」　第一次聽到寶寶心跳哭了...

李榮浩甜助功楊丞琳：我老婆是妳粉絲　 Lisa主動要虞書欣電話...她開心到翻！！

LISA《青你3》辣跳「情人＋Intentions」　中泰文甜喊「加油」…男學員爆哭

罔腰疑腹腔懷孕挨批電影情節　她淡回：來高醫只是肝功能回診

恭喜！41歲趙小僑宣布：我懷孕了　2次試管失敗終成功

侯佩岑當媽媽面「被老公壁咚」超害羞　產後無法自己上廁所…曝他貼心舉動

Amber《Shake that brass》飆太妍高音　周深美聲被拱再一首…秒回：你來ＸＤ

罔腰變性3年懷孕了！　公開寶寶超音波照...男友認：做人體試驗

紅燒魚像糖醋？遊客不滿狂逼問　東港民眾：當地作法就是加糖醋醬

羨慕！遠傳用戶獨享跨超商咖啡寄杯服務、遠傳幣還可抽iPhone12系列

王令麟新年送愛不間斷！東森直消電商贈209件羽絨衣　暖和福民平宅住戶的心

從隔離到奪亞軍　布雷迪為自己寫下奇蹟

老花磁磚、圓仔花印花好可愛　讓妳戴口罩也能美出新天際

全聯獨家「變色湯圓」賣破2.5萬盒！元宵優惠一次看

小薰「女女激吻」突然大哭⋯全場驚呆！畫面全被拍下來

快訊／「台灣第一特務」成共諜　退役上校羈押4個月裁定30萬交保

奶奶過世後⋯華莎回家「把長指甲全卸掉」　背後用意粉絲看哭

去大賣場意外撞狗！4千網「看本尊側面」超驚訝：根本是分身

劉子銓做胎夢「超想要妹妹」！趙小僑疼繼子當兒穿母子鞋

奪冠為了賺更多錢　大坂直美為何是全球最具價值運動員

疫情鎖在家…生活用品超缺　日本100元店營收創新高！銅板價最省

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

公益熱門新聞

東森直消贈羽絨衣　新年送暖

東森直消電商贈百件羽絨衣　台中弱勢生過好年

寒冬送暖！東森直消電商捐贈老人之家千件羽絨衣

全台第一位英國認證「視障咖啡師」身障者爭取多元機會

過年鋒面襲台！東森直消電商贈180件羽絨衣

喜歡直接拿「白象獻曝」免費市集

王令麟打造世界首創口罩型聖誕樹

東森購物廠商年捐上萬餃子助弱勢

戒治所家庭日　爸爸的眼淚助浪子回頭

偽出國見證尼泊爾災後重建成果

怯志青年變身炸雞店儲備幹部

應曉薇歲末送暖！王令麟、柯文哲力挺助弱勢

貧富不均跟環境影響人際有關！

孤單老人1餐當2餐　好好吃飯是心願

更多熱門

相關新聞

彰化攜手東森購物推彰化好物購

彰化攜手東森購物推彰化好物購

彰化縣政府X東森購物再度出擊！為協助彰化商家數位轉型，從2020年12月彰化縣長王惠美就率領團隊登上東森購物化身購物專家銷售在地商品，並在東森購物網ETMALL上同步開設「彰化好物購專區」，短短兩個月透過東森購物網多元平台讓營業額突破5,000萬。

韓國瑜YT頻道開新節目　陳其邁送祝福

韓國瑜YT頻道開新節目　陳其邁送祝福

東森自然美獲「國家生技醫療品質獎」　獲蔡英文肯定

東森自然美獲「國家生技醫療品質獎」　獲蔡英文肯定

怯志青年變身炸雞店儲備幹部

怯志青年變身炸雞店儲備幹部

「東森樂透」初三頭獎上看500萬

「東森樂透」初三頭獎上看500萬

關鍵字：

東森東森直消電商王令麟羽絨衣萬華公益福民平宅，愛心雲

讀者迴響

熱門新聞

地表最衰前男友！鳳梨直播開罵

即／罔腰稱「人體試驗懷孕」　衛生局查高醫結果出爐

激戰太嗨…22歲女突中風！「兩腳發黑不動」嚇壞醫

趙駿亞遭爆虐打前女友6hrs　母子聯手騙警察

罔腰到底是誰？原始臉蛋帥氣男孩

台積電爸給紅包！8歲兒「秒甩地上」：太寒酸

李靖遭性騷退演藝圈　改行賣水果

罔腰再曬新超音波照　男友澄清寶寶非天價

罔腰親下戰場！截圖反嗆子宮外孕媽

她獻初夜綁多金小開！裂開噴血…醫幫掩真相

母女拜四面佛求6萬！隔天遭汽車暴衝追撞

王嘉爾不能在韓solo因為JYP！

土豪哥「進到18億陶朱隱園」！ 曝2原因不買

旗袍妹一脫黑絲襪「連續走光2次」

台灣第一女YT！訂閱快超車Joeman　網超服氣

更多

最夯影音

更多
趙小僑2次試管失敗終成功「我懷孕了！」　第一次聽到寶寶心跳哭了...

趙小僑2次試管失敗終成功「我懷孕了！」　第一次聽到寶寶心跳哭了...
李榮浩甜助功楊丞琳：我老婆是妳粉絲　 Lisa主動要虞書欣電話...她開心到翻！！

李榮浩甜助功楊丞琳：我老婆是妳粉絲　 Lisa主動要虞書欣電話...她開心到翻！！

LISA《青你3》辣跳「情人＋Intentions」　中泰文甜喊「加油」…男學員爆哭

LISA《青你3》辣跳「情人＋Intentions」　中泰文甜喊「加油」…男學員爆哭

罔腰疑腹腔懷孕挨批電影情節　她淡回：來高醫只是肝功能回診

罔腰疑腹腔懷孕挨批電影情節　她淡回：來高醫只是肝功能回診

恭喜！41歲趙小僑宣布：我懷孕了　2次試管失敗終成功

恭喜！41歲趙小僑宣布：我懷孕了　2次試管失敗終成功

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【限時免運】東森寵物雲毛毛商城5折專區

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面