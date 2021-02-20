王令麟新年送愛不間斷！東森直消電商贈209件羽絨衣　暖和福民平宅住戶的心

▲東森直消電商捐出兩百多件羽絨衣，希望讓萬華福民平宅的居民們，在氣溫乍暖還寒的春天也能穿得保暖，照顧身體健康。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者張芳瑜／台北報導

長期關注公益以及偏鄉弱勢族群需求的東森集團總裁王令麟，在迎來金牛新年的同時仍保持「取之於社會，用之於社會」的初心，持續進行公益活動，帶領旗下團隊前往全國各處送愛！今（2/20）由東森直消電商北區展業長蔡瓊英代表，至台北市萬華區郭昭巖議員服務處，贈送209件羽絨衣給和德里福民平宅居民，希望在春寒料峭的此時，羽絨衣不僅能暖和居民們的身體，還能讓他們感受到來自東森集團的溫情新春祝福，在新的一年裡過得愈來愈好。居民們收到羽絨衣也迫不及待現場試穿，大讚款式好看、顏色亮麗，而且穿上真的很暖和，非常感謝東森直消電商和集團總裁王令麟的愛心。

▲福民平宅居民前來領取羽絨衣，還開心送上手指愛心，向東森直消電商表達感謝。

台北市萬華區議員郭昭巖表示，自己從小在和德里土生土長，母親李仁人擔任議員期間為地區國中爭取更好的學習環境，而她則是接棒推動「福民平宅」改建，因住戶多為弱勢家庭和低收入族群，改建後的混居大樓不但能去標籤化，還能給居民更好的生活空間。她也感念社會企業能一同發揮愛心，支持弱勢族群，像是東森直消電商和東森集團總裁王令麟此次捐贈兩百多件羽絨衣，提供居民們平時最需要的生活物資，「讓福民平宅住戶能感受到社會正向善意的關懷。」於是今（2/20）郭昭巖議員特別與台北市社會局一同頒發感謝狀，向東森直消電商表達誠摯謝意。與會的萬華區區長詹天保也表示，「非常謝謝東森集團總裁王令麟對萬華區的照顧，萬華區弱勢人口比例較高，更需要地方和社會企業的支援，年前就有好幾場東森直消電商的公益活動，王總裁也親自出席，真的相當令人感動。」

▲台北市議員郭昭巖（左一）頒發感謝狀，由東森直消電商北區展業長蔡瓊英（中）、東森直消電商鑽石級店主林芸竹一同代表領獎。

台北市社會局副局長廖雪如分享，牛年農曆新年前後天氣真的很冷，但社會企業的愛心熱血卻一直很溫暖，她先前也參與過東森直消電商分送物資的活動，這次東森直消電商又捐贈了弱勢族群在天冷時相當需要的保暖衣物，「感謝東森直消電商一直以來都發揮了『取之於社會，用之於社會』的精神，擔起社會企業責任照顧弱勢團體。」各界輪番的道謝，也讓代表授獎的東森直消電商北區展業長蔡瓊英笑著回應，「東森直消電商成立3年多，正式店主約1萬人、實習店主超過20萬人，透過這個平台幫助很多人改善了生活，這也是集團總裁王令麟當初成立的初衷，所以我們更感謝萬華居民給東森直消電商機會，能一起共享溫暖。」福民平宅居民收到暖心物資不斷報以熱烈掌聲，並用雙手對代表蔡瓊英比出大愛心，蔡瓊英則親切地為福民平宅的居民、長輩們穿上羽絨衣，現場互動超級熱絡，場面溫馨可愛。

▲台北市社會局副局長廖雪如（左二）頒予感謝狀，肯定東森直消電商一直以來落實「取之於社會，用之於社會」的行動。

東森直消電商鑽石級經銷商林芸竹，今日一同出席送愛心，她表示父母也熱衷公益，希望能幫助社會，這也是她選擇加入東森直消平台的原因，「加入後真的幫助了很多家庭，很多人透過直消電商的網路平台，能在家照顧家人又能以自己的力量改善收入，還能邀請其他人，大家一起變得更好。」林芸竹分享，東森直消電商的夥伴有了正向的信念，變得更敢於把夢做大；她期望未來能幫助更多家庭，達成眾人共好的境界，也想將這樣好的商機分享給全世界。

▲希望幫助更多家庭改善生活，是東森直消電商鑽石級經銷商林芸竹一直以來的目標。

東森集團在總裁王令麟引領之下，不論是旗下的電視購物、房屋與新媒體都有亮眼成績，尤其是東森直消電商，在受疫情影響的2020年，依舊創下15億新高業績，獲得社會大眾肯定和信賴。除了以滿腔熱血衝事業，總裁王令麟更堅持「時刻做公益」的原則，感召全體員工一起為公益付出，去年10月即捐贈池上米給汐止安養院，並為90歲以上爺奶慶生，不久前捐出百萬現金與50萬物資，幫新北弱勢家庭與流浪動物過好年；年前應援台北市議員應曉薇的歲末送暖活動，捐贈150組火雞大餐支持台灣農民，也讓弱勢家庭溫暖辦桌。總裁王令麟更指示未來東森集團做為社會企業楷模，每年冬天都要固定規劃送暖活動，一直不間斷地送愛，為社會盡一份心力。