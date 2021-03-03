57歲單女網戀外國「石油大亨」　衝銀行匯10萬...女警現身她夢碎

▲桃園市陳姓婦人2日下午在中壢區某郵局欲匯款10萬元，行員詢問用途卻神情緊張，女警到場勸阻認為可能是詐騙手法。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓女子2日下午在中壢區某郵局填寫匯款單10萬元，行員詢問匯款用途時，陳女神情緊張還不時察看手機，佯稱是要匯給異國男友周轉用，行員憂心陳女被詐騙通知警方到場協助，女警到場後解釋可能是詐騙手法，當下立即請陳女拍下警方到場照片給對方，結果所謂的異國男友立馬斷訊無回應，陳女才驚覺險遭詐騙，感謝員警幫忙保住辛苦存下的血汗錢。

中壢警分局指出，2日下午16時許，大崙派出所警員許淑婷、劉羽軒接獲大崙郵局通報，57歲的陳姓女子填寫匯款單欲匯款新台幣10萬元，行員詢問陳女匯款用途，陳女神情緊張還不時察看手機，行員直覺陳女可能遭詐騙，立即通知警方到場。

▲桃園市陳姓婦人2日下午在中壢區某郵局填寫匯款單10萬元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

女警詢問陳女要匯款給誰？陳女起初不願回覆，後來才說，日前在臉書認識一名男子，雙方加LINE成為好友後，男子每天對她噓寒問暖關心，數日後男子聲稱從事石油相關工作，因公司周轉不靈急需一筆資金，希望商借10萬元，還宣稱來台時會馬上償還，所以便前往郵局欲匯款幫助該名男子。

▲桃園市陳姓婦人2日下午在中壢區某郵局欲匯款10萬元，女警到場勸阻提醒是詐騙手法。（圖／記者沈繼昌翻攝）

女警向陳女解釋，最近許多詐騙集團利用言語柔情攻勢博取感情信任後，再以急需大筆資金周轉或投資等方式要求受害人資助，陳女依然認為異國男友應該不會騙她，仍執意想匯款，女警請女婦拍員警到場畫面傳給男友，未料，傳送後男友立斷訊，沒有回覆任何訊息，陳女才驚覺自己受騙停止匯款動作，對於行員與女警熱心協助，幫她守住辛苦存下來的退休積蓄。



中壢警分局呼籲，若接獲陌生來電或社群軟體陌生訊息，要謹記反詐三要訣：「保持冷靜」、「小心查證」、「打165反詐騙諮詢」，提高防詐警覺，反覆查詢確認，多一分警惕、少一分損失。

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